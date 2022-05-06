Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, которым повезет с финансами на следующей неделе 9-15 мая

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Есть знаки зодиака, которые не будут испытывать финансовых проблем в ближайшее время – прогноз астролога.
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Karolina Grabowska, Коллаж: Сегодня, pexels.com

Предстоящая неделя с 9 по 15 мая, может преподнести разные сюрпризы – от приятных до не слишком. Многих людей интересует, насколько благополучной она будет в финансовом плане, кто сможет расслабиться, а кому придется экономить и искать дополнительные источники финансирования.

По мнению астрологов, расположение планет и звезд оказывают ощутимое влияние на многие аспекты жизни. Они назвали три знака зодиака, которых скоро ждет обогащение. Согласно бизнес-гороскопу, в период с 9 по 15 мая, три знака зодиака могут считаться настоящими богачами.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак даже в ситуации сплошного безденежья способен не падать духом, не унывать и повернуть проблему себе на пользу. Все дело в его легкости и умении разговорить кого угодно. На следующей неделе вас ожидает встреча и знакомство с перспективным человеком, который может повлиять на вашу судьбу и сделать вас баснословно богатым. Не упустите свой шанс.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Этот практичный знак зодиака не привык сидеть сложа руки, ему нужно что-то делать, чтобы достигать результатов. С самого начала будущей недели Девы будут полностью поглощены мыслями о собственном деле и смогут достичь небывалых успехов, если начнут действовать, не откладывая. Перестаньте просто думать и мечтать – сразу же переходите к реализации планов.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолеи будут полны энергии и сил, поэтому их нужно просто сориентировать и подтолкнуть в правильное русло. Далее они наберут скорость, проявят остроту мышления, применят нестандартный подход, и дело пойдет. Звезды советуют найти проверенный источник инвестирования – это позволит хорошо заработать и даже по-настоящему разбогатеть.

Реклама

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они трудятся не покладая рук
Знаки зодиака
Стрельц
Стрельц
Рыбы
Рыбы
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
9 — 15 мая
Влияние на жизнь
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Именины в мае
Как поздравить?
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять