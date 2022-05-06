Три знака зодиака, которым повезет с финансами на следующей неделе 9-15 мая

Есть знаки зодиака, которые не будут испытывать финансовых проблем в ближайшее время – прогноз астролога.

Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Karolina Grabowska, Коллаж: Сегодня, pexels.com

Предстоящая неделя с 9 по 15 мая, может преподнести разные сюрпризы – от приятных до не слишком. Многих людей интересует, насколько благополучной она будет в финансовом плане, кто сможет расслабиться, а кому придется экономить и искать дополнительные источники финансирования.

По мнению астрологов, расположение планет и звезд оказывают ощутимое влияние на многие аспекты жизни. Они назвали три знака зодиака, которых скоро ждет обогащение. Согласно бизнес-гороскопу, в период с 9 по 15 мая, три знака зодиака могут считаться настоящими богачами.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак даже в ситуации сплошного безденежья способен не падать духом, не унывать и повернуть проблему себе на пользу. Все дело в его легкости и умении разговорить кого угодно. На следующей неделе вас ожидает встреча и знакомство с перспективным человеком, который может повлиять на вашу судьбу и сделать вас баснословно богатым. Не упустите свой шанс.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Этот практичный знак зодиака не привык сидеть сложа руки, ему нужно что-то делать, чтобы достигать результатов. С самого начала будущей недели Девы будут полностью поглощены мыслями о собственном деле и смогут достичь небывалых успехов, если начнут действовать, не откладывая. Перестаньте просто думать и мечтать – сразу же переходите к реализации планов.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолеи будут полны энергии и сил, поэтому их нужно просто сориентировать и подтолкнуть в правильное русло. Далее они наберут скорость, проявят остроту мышления, применят нестандартный подход, и дело пойдет. Звезды советуют найти проверенный источник инвестирования – это позволит хорошо заработать и даже по-настоящему разбогатеть.

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