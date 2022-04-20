Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, которым повезет в любви до конца 2022 года

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 22:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кому больше всех повезет в любви в 2022 году: астрологический прогноз
Кто самый счастливый знак зодиака
Кто самый счастливый знак зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие люди задаваясь вопросами счастья, удачи, благополучия и богатства, часто заглядывают в гороскоп. Чего же можно ждать от символа года Черного Тигра в самой волнительной, романтической и страстной сфере жизни? Кому из знаков зодиака повезет больше всего, кто встретит настоящую любовь , у кого чувства расцветут по полной? Читайте в нашем гороскопе на 2022 год.

Знак зодиака №3, которому повезет в любви: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

2022 год обещает Овнам привнести обновление в любовную сферу. Во многом этому поможет ваше стремление к успеху. Вы преобразитесь, это станет притягательным, встретит одобрение у окружающих, к вам потянутся интересные личности. Так что не упустите свой шанс на многообещающее знакомство и перспективу развития личных отношений.

Знак зодиака №2, которому повезет в любви: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолеи будут готовы к отказу от своего нынешнего статуса простых встреч при луне в обмен на более серьезный. Ваши личные отношения выйдут на новый уровень – ведь вы именно к этому и стремились. Так что в 2022 году можете рассчитывать на приятные перемены в чувственной сфере – не стоит этого бояться, вы сможете испытать настоящую эйфорию чувств .

Реклама

Знак зодиака №1, которому повезет в любви: Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на все жизненные сложности, Раки в 2022 году не растратят своего позитивного настроя. А это не пройдет бесследно и не останется незамеченным, так что ждите ответную реакцию того самого человека – и она будет просто невероятной . Ваш тайный поклонник попадет в центр вашего внимания, и вы испытаете полное взаимопонимание и гармонию чувств.

Ранее мы рассказывали о самых невлюбчивых знаках зодиака. Также обратите внимание на самых сексуальных представителей зодиакального круга.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Именины в мае
Как поздравить?
Лунный календарь на неделю
18 — 24 апреля
Влияние на жизнь
Лайфхак недели
Мраморные яйца на Пасху
Узнать
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Будете праздновать Пасху в этом году?
Когда праздник?
Они не умеют любить
Невлюбчивые знаки зодиака
Скорпион
Скорпион
Дева
Дева
Близнецы
Близнецы
1 /2
Кто еще?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять