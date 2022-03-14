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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, кто тяжелее всего переносит войну

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 марта, 20:00
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Узнайте, кому по гороскопу сложнее всего воспринимать сегодняшние реалии: возможно, им нужна ваша поддержка.
Какие знаки зодиака тяжелее всех переносят войну
Какие знаки зодиака тяжелее всех переносят войну / Фото: Коллаж: Сегодня, Maks Levin

Во время войны люди ведут себя по-разному. И чувствуют они тоже по-разному. У одних открывается второе дыхание, они преисполнены смелости и способны на подвиги .

Другие пребывают в шоковом состоянии и подвержены панике сильнее других. Кто-то просто не в силах мириться с действительностью и очень тяжело переживает происходящие события.

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Предлагаем вам узнать, кто из представителей знаков зодиака , по мнению астрологов, более других подвержен стрессу. Оглянитесь вокруг: возможно, кому-то из ваших близких, друзей, соседей гораздо тяжелее воспринимать войну, они нуждаются в моральной и эмоциональной помощи.

Близнецы

Этот знак ни в коей мере нельзя назвать трусливым. Но Близнецы, в отличие от множества других людей, слишком близко к сердцу воспринимают реалии действительности. Факты войны, насилия, несправедливости никак не приживаются в их мире, который обращен на общение, легкость, беззаботность и позитив. Любое насилие воспринимается ими крайне тяжело .

Рак

Даже в обычной, мирной и спокойной жизни Рак считается одним из самых трусливых знаков зодиака . Что уж говорить, когда на дворе война! Рак потенциально во всем и везде видит опасность и по собственной воле вряд ли ввяжется в какую-то авантюру или рисковое мероприятие. Его природа – сомневаться и пятиться. Но он – интроверт и ни с кем не поделится своими страхами.

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Козерог

Внешне Козероги не выглядят слишком подавленными, могут поднять настроение окружающим и даже способны на рисковые поступки в погоне за адреналином. Но в душе им очень сложно смириться с жестокими реалиями окружающей действительности, особенно если это сопряжено с несправедливостью и их полным бессилием что-либо изменить.

Ранее мы рассказывали, кто какой герой Украины по знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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