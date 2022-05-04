Три знака зодиака, под которыми рождаются мужчины-альфонсы

Это не означает, что вам следует избегать этих мужчин. Как уверяют астрологи, они могут поменяться, если полюбят вас по-настоящему.

Главные альфонсы среди зодиакальных созвездий / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Все мы разные, и эта разность во многом зависит от того, под каким знаком мы родились. Например, есть люди среди зодиакальных созвездий, которые не представляют себя без постоянной работы. Они готовы жертвовать ради нее личной жизнью.

И существуют мужчины, которые с легкостью проникают в сердце, очаровывают молниеносно, но потом резко исчезают, успев забрать ваши деньги.

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Таких мужчин мы называем альфонсами. Говорить уверенно, что эти три знака точно будут нагло пользоваться вашими финансами, а потом исчезнут – неправильно.

Но все-таки будьте начеку, когда познакомитесь с симпатичным мужчиной и узнаете, что он родился в апреле, июне или июле.

Астрологический прогноз с канала HOROSCOPE Гороскоп.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак очень любить во всем доминировать. Мужчины-Овны обожают власть и идут по жизни, словно лавина.

Он покоритель и завоеватель женских сердец. Овны с легкостью повысят вашу самооценку и заставят поверить, что вы само совершенство.

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Конечно, взамен он будет просить вознаграждение, причем постоянно. Если вы раскусите его в этом, он начнет увиливать и доказывать, что вы сильно ошибаетесь.

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Скука – это не про Близнецов. Эти мужчины легко заводят знакомства, не против флирта даже с женщинами с большой разницей в возрасте.

Главное – это комфортные условия, которые бы полностью устраивали Близнецов. А именно – вкусные ужины, много денег и постоянные развлечения.

Безусловно, эти мужчины будут вам благодарны за вашу заботу и финансы, которые вы будете вкладывать в его жизнь.

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Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Это самовлюбленные мужчины в большей своей части и завоевать его сердце непросто. Он любит мимолетные романы и редко задумывается об отношениях с одной женщиной. Во всяком случае, до тридцати лет.

Рак не откажется пожить за счет представительниц слабого пола, если увидит, что женщина им увлечена. Он позволяет себя любить, особо не волнуясь за чувства своей партнерши.

Хотя если Рак в вас по-настоящему влюблен, он будет вас баловать. Но не часто, как хотелось бы.

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