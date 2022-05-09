Три знака зодиака, с которыми тяжело в браке: гороскоп для всех

Ранее мы уже рассказывали о самых сексуальных знаках зодиака. Перед притягательностью и сексуальным магнетизмом этих людей сложно устоять. Но вот будет ли так же приятна семейная жизнь с вашим избранником? Чтобы узнать это, загляните в гороскоп людей, с которыми сложно построить отношения .
Астрологи назвали три самых неуживчивых знака зодиака , с которыми просто невыносимо быть в браке.
Дева
Этот знак зодиака считается символом тотального контроля над людьми и ситуациями. Для них крайне важно, чтобы их партнер подпадал под клише, который Дева сама себе придумала. И не дай Бог избраннику нарушить их правила. Если независимость входит в список ваших приоритетов, семейная жизнь с Девой вскоре станет невыносимой.
Скорпион
Крайне ревнивый знак и ярко выраженный собственник – это Скорпион. Даже если нет ни малейшего повода, он его найдет или придумает и замучает до смерти свою "жертву". Систематические упреки, подозрения, претензии, затем краткосрочные бурные раскаяния и извинения, и снова все по кругу. Вряд ли кто-то выдержит подобную домашнюю тиранию.
Стрелец
В случае со Стрельцом наблюдается другая крайность – это слишком свободолюбивый и независимый знак . А значит, при малейшем давлении со стороны партнера он попросту сбежит из дому. Без давления, кстати, тоже сбежит – но уже налево, потому что Скорпион еще и знатный изменщик. Мало кто способен выдержать подобные "сюрпризы".
Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.