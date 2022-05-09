Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, с которыми тяжело в браке: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 20:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнайте, кто по гороскопу считается самым сложным знаком зодиака в семейной жизни.
Самые неуживчивые знаки зодиака
Самые неуживчивые знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Ранее мы уже рассказывали о самых сексуальных знаках зодиака. Перед притягательностью и сексуальным магнетизмом этих людей сложно устоять. Но вот будет ли так же приятна семейная жизнь с вашим избранником? Чтобы узнать это, загляните в гороскоп людей, с которыми сложно построить отношения .

Астрологи назвали три самых неуживчивых знака зодиака , с которыми просто невыносимо быть в браке.

Реклама

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак зодиака считается символом тотального контроля над людьми и ситуациями. Для них крайне важно, чтобы их партнер подпадал под клише, который Дева сама себе придумала. И не дай Бог избраннику нарушить их правила. Если независимость входит в список ваших приоритетов, семейная жизнь с Девой вскоре станет невыносимой.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Реклама

Крайне ревнивый знак и ярко выраженный собственник – это Скорпион. Даже если нет ни малейшего повода, он его найдет или придумает и замучает до смерти свою "жертву". Систематические упреки, подозрения, претензии, затем краткосрочные бурные раскаяния и извинения, и снова все по кругу. Вряд ли кто-то выдержит подобную домашнюю тиранию.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае со Стрельцом наблюдается другая крайность – это слишком свободолюбивый и независимый знак . А значит, при малейшем давлении со стороны партнера он попросту сбежит из дому. Без давления, кстати, тоже сбежит – но уже налево, потому что Скорпион еще и знатный изменщик. Мало кто способен выдержать подобные "сюрпризы".

Реклама

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
За ними, как за каменной стеной
Бесстрашные знаки зодиака
Водолей
Водолей
Овен
Овен
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
9 — 15 мая
Влияние на жизнь
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Именины в мае
Как поздравить?
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять