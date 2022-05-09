Три знака зодиака, с которыми тяжело в браке: гороскоп для всех

Узнайте, кто по гороскопу считается самым сложным знаком зодиака в семейной жизни.

Самые неуживчивые знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Ранее мы уже рассказывали о самых сексуальных знаках зодиака. Перед притягательностью и сексуальным магнетизмом этих людей сложно устоять. Но вот будет ли так же приятна семейная жизнь с вашим избранником? Чтобы узнать это, загляните в гороскоп людей, с которыми сложно построить отношения .

Астрологи назвали три самых неуживчивых знака зодиака , с которыми просто невыносимо быть в браке.

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Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак зодиака считается символом тотального контроля над людьми и ситуациями. Для них крайне важно, чтобы их партнер подпадал под клише, который Дева сама себе придумала. И не дай Бог избраннику нарушить их правила. Если независимость входит в список ваших приоритетов, семейная жизнь с Девой вскоре станет невыносимой.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

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Крайне ревнивый знак и ярко выраженный собственник – это Скорпион. Даже если нет ни малейшего повода, он его найдет или придумает и замучает до смерти свою "жертву". Систематические упреки, подозрения, претензии, затем краткосрочные бурные раскаяния и извинения, и снова все по кругу. Вряд ли кто-то выдержит подобную домашнюю тиранию.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае со Стрельцом наблюдается другая крайность – это слишком свободолюбивый и независимый знак . А значит, при малейшем давлении со стороны партнера он попросту сбежит из дому. Без давления, кстати, тоже сбежит – но уже налево, потому что Скорпион еще и знатный изменщик. Мало кто способен выдержать подобные "сюрпризы".

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Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.