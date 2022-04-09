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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, у которых очень развито предчувствие

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9 апреля, 19:21
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Узнайте, кто по гороскопу считается предвидящим знаком зодиака с необыкновенной интуицией.
У каких знаков развита интуиция
У каких знаков развита интуиция / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали о самых мужественных знаках зодиака. Этих людей можно назвать отважными и совершенно бесстрашными. А можно ли предугадать опасности , предвидеть различные жизненные обстоятельства, чтобы не рисковать собой и другими?

Есть и такие знаки зодиака, у которых шестое чувство никогда не подводит. Астрологи составили гороскоп тех людей, у которых необыкновенно развита интуиция .

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Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак способен распознать малейшие перемены в поведении людей. Раки очень внимательны и наблюдательны. Представители этого знака лучше других улавливают эмоциональные перепады, а кроме того они всегда готовы выслушать и помочь в трудную минуту. Им в глаза может броситься любая мелочь, на основании которой они интуитивно дорисуют общую картинку – и это впоследствии окажется правдой.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Несмотря на свою скрытность и загадочность, Скорпионы способны разоблачать самые глубокие и затаенные секреты окружающих. Этот знак по природе своей тяготеет к различным крайностям. Им необходимо чувствовать как свет, так и тьму, какой бы страх при этом они ни испытывали. Не стоит даже пытаться обмануть Скорпиона – это попросту невозможно. Любое подозрение, связанное с попыткой скрыть что-то от них, автоматически сделает такого человека персоной нон грата.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Проницательных Рыб недаром причисляют к миру мистики. Они известные фантазеры и мечтатели. А их подсознание необыкновенно яркое, живое и преисполненное нереальности. При этом Рыбы не забывают о собственной безопасности. Их внутренний голос заведомо предупреждает о приближении перемен – как хороших, так и негативных. Единственное затруднение: Рыбы не всегда успевают правильно отреагировать на эти сигналы.

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Ранее мы рассказывали, у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь в апреле-2022.

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