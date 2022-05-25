Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, у которых сбудутся все мечты в 2022 году

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главное – правильно формулировать желания и не терять надежду.
Кто самый мечтательный знак зодиака
Кто самый мечтательный знак зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали вам, кто из знаков зодиака сможет достичь финансового благополучия и станет самым богатым в 2022 году. А также говорили о тех, кто сможет к концу нынешнего года причислить себя к обществу настоящих счастливчиков.

Настал черед назвать тех, у кого сбудутся желания , и кто сумеет воплотить свои мечты в реальность. Узнайте об этих людях в нашем прогнозе.

Реклама

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Как хорошо, когда загаданные желания совпадают с понятием настоящего счастья. Таких людей можно назвать гармоничными и целостными . К числу этих знаков зодиака относится настойчивый и целеустремленный Овен. В нынешнем году ваши идеи, которые вы лелеяли уже давно, имеют все шансы сбыться.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Лев точно знал, какое желание загадать в новогоднюю ночь и за что пить шампанское. Осталось только вспомнить его, вычленить из потока событий последнего времени и сфокусироваться на своей мечте . Вы сильны, и вы справитесь – таков ваш девиз. Кстати, Лев – единственный представитель кошачьих в тигрином году, и символ года вам всецело благоволит.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезды звездами, но вот Рыбы и сами по себе – прекрасный волшебник, способный осуществлять желания. Тем более свои собственные. У Рыб очень развита интуиция, и они часто оказываются в нужное время в нужном месте . Важно только не сидеть сложа руки в надежде на то, что на вас прольется дождь из сбывающихся одно за другим желаний.

Реклама

Ранее мы рассказывали о самых невлюбчивых знаках зодиака. Также обратите внимание на самых сексуальных представителей зодиакального круга.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они могут предвидеть будущее
Магические знаки зодиака
Скорпион
Скорпион
Водолей
Водолей
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
23— 29 мая
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июне
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как быстро почистить чеснок
Узнать
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Just do it
Огород на подоконнике
Как выращивать
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять