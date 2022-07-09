Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Знаки зодиака, которые не уживаются вместе: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июля, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Какие знаки зодиака никогда не смогут сосуществовать под одной крышей мирно и счастливо.
Самые неуживчивые знаки зодиака
Самые неуживчивые знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали о знаках зодиака, которые, однажды встретившись, уже никогда не смогут расстаться и будут вместе навсегда. Им не страшны никакие жизненные обстоятельства, они способны не только поклясться друг другу в вечной любви и верности , но еще и действительно выполнить данную клятву.

Также мы приводили пример противоположных отношений между людьми, которые просто ненавидят друг друга. Таким сложно общаться и долго находиться в обществе друг друга.

Реклама

Есть еще знаки зодиака, которые не способны уживаться вместе , а потому им, видимо, не стоит создавать союзы или работать вместе. И дело тут не в ненависти. Просто эти люди имеют разные взгляды на жизнь, которые могут сильно помешать в совместной жизни. Хотите проверить? Читайте наш гороскоп.

Овен – Козерог

Два рогатых знака – это явно перебор. И Козерогам, и Овнам свойственно необыкновенное упрямство , о котором они впоследствии и сами жалеют, но ничего не могут с собой поделать. Они никогда не будут идти на уступки, искать компромиссы и отступать от своих целей. И если цели разные – эти знаки попросту не уживутся друг с другом.

Телец – Лев

И один, и другой огненный знак стремятся во всем занять лидерские позиции , потому что привыкли быть в центре внимания. Так что каждый из них, попадая в общество другого, начинает перетягивать одеяло на себя. Внешне это проявляется в извечных разборках, конфликтах и даже скандалах, которые портят жизнь им и окружающим.

Реклама

Весы – Скорпион

Весы по своей природе призваны искать во всем равновесие и гармонию. Им важен баланс между собственными потребностями и возможностями, чтобы создать вокруг себя комфортную обстановку. А вот своенравный Скорпион, врываясь в уравновешенный мир Весов, способен во имя страсти и справедливости разрушить его, не оставив камня на камне .

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Гороскоп совместимости
Они понимают друг друга с полуслова
Овен/Рак
Овен/Рак
Козерог/Весы
Козерог/Весы
Близнецы/Водолей
Близнецы/Водолей
1 /2
Найти пару
Лунный календарь на неделю
11 - 17 июля
Влияние на жизнь
Магнитные бури в июле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как правильно варить свеклу
Лайфхаки
Лунные дни в июле
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Лунный календарь на июль
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Именины в июле
Как поздравить?
Благоприятные дни в июль
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять