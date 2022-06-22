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Знаки зодиака, которые ненавидят друг друга: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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22 июня, 20:00
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Какие знаки зодиака вряд ли когда-нибудь уживутся в мире и согласии
Знаки зодиака, которые ненавидят друг друга
Знаки зодиака, которые ненавидят друг друга / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали о совместимости разных знаков зодиака между собой. Такие сочетания в любви и браке позволяют найти гармонию и обрести свое счастье многим парам.

Но ведь есть и другая сторона медали. Какие знаки ни за что не уживутся друг с другом , потому что способны испытывать только самые негативные чувства один к другому? Кому даже не стоит пытаться наладить отношения?

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Астрологи назвали пары, которые просто ненавидят друг друга . Проверьте по нашему гороскопу, с кем у вас или ваших знакомых пар подобная несовместимость и отторжение, разные темпераменты, несопоставимые вкусы и диаметрально противоположные представления о главных ценностях в жизни. Так ли это на самом деле?

Овен и Телец

Яркий, активный, инициативный Овен не в состоянии долго сидеть без дела сам и терпеть не может, когда это делает его партнер. Горе ему, если это Телец. Рассудительный, основательный и медлительный Телец часто провоцирует вспыльчивого и несносного Овна на постоянные конфликты. Так что формулировка " не сошлись характерами " – одна из частых причин их разрыва.

Лев и Дева

Величественный Лев привык принимать восторженные знаки внимания от окружающих, а совместную жизнь с собой рассматривает как награду и великую честь для своего партнера . И пребывает в полном недоумении – разве может быть иначе? А вот замкнутой, уязвимой и самокритичной Деве каждая встреча со Львом видится как мучительный выход из зоны комфорта.

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Стрелец и Рак

Рак только внешне кажется грубым и брутальным. На самом деле под этим щитом скрывается ранимая и чувствительная натура. Рак легко привязывается к партнеру и серьезно относится к роли супруга . А вот остроумный и общительный Стрелец является полной противоположностью Раку. Он высоко ценит свободу в любви и творчестве и не собирается отступать от своих принципов.

Весы и Скорпион

Весы во всем ищут равновесие, гармонию, баланс между своими потребностями и возможностями, по крупицам создавая вокруг себя комфортную обстановку . А вот коварный, своенравный и неугомонный Скорпион, врываясь в сбалансированный мир Весов, легко способен его разрушить на кирпичики во имя страсти и справедливости. Весам остается только бежать.

Водолей и Близнецы

Легкие, воздушные, бесконечно общительные Близнецы просто жить не могут без постоянного контакта и взаимодействия с самыми разными людьми. А вот Водолей предпочитает пребывать в спокойной уединенной и обособленной обстановке. А потому Водолеи не понимают порывов Близнецов, считая их ненадежными и ветреными, что совершенно не устраивает Близнецов.

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Козерог и Рыбы

Прагматичный Козерог во всем ищет логическое обоснование и не терпит пустых разговоров. А вот мечтательные Рыбы имеют свой особый взгляд на все, что происходит вокруг, в том числе и на партнера. Эти знаки как будто пребывают на разных планетах , а потому им крайне сложно принять своих оппонентов и построить доверительные отношения — они попросту не понимают друг друга.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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