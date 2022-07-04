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Знаки зодиака, которые понимают друг друга с полуслова: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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4 июля, 17:20
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Узнайте, кто по гороскопу считается самым сговорчивым и понимающим знаком зодиака в общении и семье.
Знаки зодиака, которые понимают друг друга с полуслова
Знаки зодиака, которые понимают друг друга с полуслова / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака , которые всегда и всем недовольны. Также в наш обзор попадали люди, с которыми тяжело в браке.

Но есть и диаметрально противоположные личности, которые способны понимать других буквально с полуслова. Им даже ничего не нужно говорить.

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Астрологи назвали самые подходящие пары, которые понимают друг друга, общаясь взглядами, намеками или даже без слов.

Лев и Овен

Оба эти знака – представители огненной стихии. Они неуемные, импульсивные и страстные личности. Но несмотря на это, эта пара способна создать гармоничный союз. Ведь у них много общего , в том числе мысли, впечатления и стремления. Львы и Овны готовы поддержать друг друга и многого добиваются в жизни сообща. А бурные выяснения отношений заканчиваются горячим примирением.

Овен и Весы

Овны со своим непростым характером в таких отношениях стремятся занять главенствующее положение. Но при этом они еще очень ранимы и заботливы . Тактичные и терпеливые Весы готовы снисходительно терпеть эмоциональность и авантюризм этого знака. Они плохо приспособлены к одиночеству, а потому ценят любовь и нежность своего партнера и легко сглаживают конфликты.

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Весы и Водолей

И тот, и другой знак – неисправимые романтики . Их мало заботят домашние дела и ежедневная рутина, гораздо важнее для обоих – достать звезду с небес и подарить ее партнеру. В таких отношениях царит взаимоуважение, так что это прекрасный тандем, понимающий друг друга. Непостоянство Весов в принятии решений и их частая смена настроения не отпугивает Водолеев.

Водолей и Близнецы

Близнецы так же, как и Водолеи, любят витать в облаках, ведь оба эти знака принадлежат к стихии воздуха. Им важна свобода, на которую они не потерпят посягательств, но зато и не потребуют преданности от второй половинки. Творческие и многогранные личности , не обременяющие себя обязательствами, легко найдут общий язык. Хотя окружающим не всегда понятны такие отношения.

Близнецы и Стрелец

Ветреность, неусидчивость, легкость и любовь к переменам в равной степени свойственны Близнецам и Стрельцам. Оба знака готовы к новым впечатлениям , не любят засиживаться в четырех стенах и ценят свою независимость. Разговорчивые Близнецы ценят эрудированность Стрельца. Этой паре всегда есть о чем поговорить, и скучать в обществе друг друга они точно не будут.

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Стрелец и Лев

В такой паре обычно равноправные отношения. Оба знака энтузиасты и оптимисты по жизни . Они даже могут соперничать и состязаться, но здоровый азарт только приближает их к поставленной цели. Стрельцам часто нужно одобрение их действий и взглядов, а Лев всегда придет на помощь и поддержит в ответственный момент. Главное, чтобы Стрелец не пытался уязвить гордость Льва.

Телец и Дева

Телец консервативен по жизни, он приверженец спокойствия и комфорта, не любит перемен и с трудом подпускает к себе людей. Но утонченная и деликатная Дева умеет потянуть за нужные ниточки и подобрать правильные слова к этому упрямому и своенравному знаку. Ей это несложно, потому что Дева также ценит порядок во всем . Такой союз получается успешный и стабильный.

Дева и Козерог

Дева и Козерог – земные знаки зодиака, они практичны, рациональны, рассудительны и дипломатичны. Даже если между ними возникают разногласия, то партнеры могут разрешить все спокойным тоном, без крика и ссор. Оба знака ценят финансовую стабильность, ради которой способны упорно трудиться и в конечном итоге достигают поставленных целей . У такого союза очень высока вероятность пройти по жизни рука об руку с полным взаимопониманием.

Козерог и Телец

Между Тельцом и Козерогом отношения строятся на взаимном уважении и полном доверии . Оба знака – отъявленные домоседы, которые домашний уют ценят больше, чем выход в общество. Спокойный характер Козерога помогает ему избегать конфликтов с менее уравновешенным Тельцом. А вот Телец более склонен к переживаниям, а потому нуждается в надежном друге.

Рак и Рыбы

Оба знака – известные романтики и мечтатели. А потому Рыбы и Рак замечательно и тонко чувствуют друг друга . Они способны понять партнера с полувзгляда и при необходимости настроиться на нужную волну. Им всегда есть о чем поговорить, хотя окружающие не всегда их понимают. При этом осторожность Рака уравновешивает склонных к опрометчивым поступкам Рыб.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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