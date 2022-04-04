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Знаки зодиака, у которых кардинально изменится жизнь в апреле-2022

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4 апреля, 20:58
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Гороскоп на апрель 2022 преподнесет немало неожиданностей, но у нескольких знаков жизнь круто изменится.
Знаки зодиака, у которых кардинально изменится жизнь
Знаки зодиака, у которых кардинально изменится жизнь / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Все течет, все меняется, жизнь не стоит на месте , и это понятно. Одних людей изменения почти не коснутся, их жизнь продолжится в том же русле и направлении, других же подстерегают значительные перемены во многих сферах.

Астрологи назвали три знака зодиака , которых в апреле-2022 ждут крутые перемены в жизни. Они даже не представляют, что события могут развиваться совершенно непредсказуемо. Что их ждет в этом месяце, читайте в нашем прогнозе.

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Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

У этого знака зодиака заметные перемены произойдут в сфере отношений. Видимо, это будет связано с резким и кардинальным изменением в расстановке ценностей Рака, взглядов и жизненных приоритетов. То, что раньше казалось второстепенным, вышло на передний план , и наоборот. А вот многие друзья и знакомые не успевают за ходом ваших мыслей и переоценкой. Так что со некоторыми из них вам в какой-то момент времени оказалось не по пути. На их место придут новые люди, и это закономерно.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Скорпионов ждут существенные изменения в бытовой сфере. Причем, это может быть, как в худшую, так и в лучшую сторону . Потеряв дом, вы можете обрести новое место жительства. Однозначно, оно станет более безопасным, чем предыдущее, хотя далеко не все вас будет устраивать. Также есть вероятность переезда и по другим причинам, к примеру, вы наконец-то решили жить вместе со своей половинкой и попросту съезжаетесь с любимым человеком.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Рыбы способны уловить правильное течение и выстроить свой бизнес в соответствии с новыми требованиями времени. При верном раскладе вы сможете благополучно удержаться на плаву и даже приумножить затраченные средства. Единственное условие – этому придется посвятить всего себя, так что на другие сферы жизни не останется ни сил, ни времени, ни возможностей. Но это временные трудности, и вскоре вы вернетесь в привычное русло.

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Ранее мы рассказывали о самых красивых знаках зодиака: от кого глаз не отвести.

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