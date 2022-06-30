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Чем заменить тональный крем летом

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 июня, 16:27
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В жару можно найти достойную альтернативу привычной тоналке.
Чем заменить тональный крем летом
Чем заменить тональный крем летом / Фото: Unsplash

Использовать летом тональный крем не всегда приятно и полезно для кожи. Он достаточно тяжелый, забивает поры, мешает коже дышать.

Есть средства, которые имеют более легкую текстуру, помогают чувствовать себя комфортно и выглядеть отлично даже в жаркую погоду. Узнайте, чем можно заменить тоналку , в нашей статье.

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Чем заменить тональный крем: бьюти-лайфхаки

  • ВВ-крем . В этот крем входят все важные компоненты для увлажнения кожи, которое так необходимо в летний период. В отличие от тоналки немного слабее перекрывает неровности, зато успокаивает и увлажняет кожу. Кроме того, он содержит SPF, что делает его незаменимым для солнечного сезона.
  • Пудра . Для лета лучше выбрать легкую пудру с матирующим эффектом и не переусердствовать при ее нанесении на кожу. Пудру лучше всего использовать со специальной кисточкой, чтобы не было вбивающих движений на коже. Но если кожа облазит, тогда пудра – не лучший выбор.
  • Консилер . Хороший загар обычно не нуждается в усиленном макияже с эффектом маски. Для придания коже свежести и красоты достаточно использовать увлажняющий дневной крем после утреннего умывания. А мелкие недостатки можно спрятать под консилером, к примеру, убрать синяки под глазами.
  • Корректор . Это средство – пожалуй, самый простой вариант для тех, кто пользуется тоналкой, чтобы точечно скрыть воспаленные участки кожи, к примеру, прыщик на лбу. Плотная текстура корректора позволяет сделать это всего за пару минут.
  • Праймер . Задача этого средства – подготовить лицо к дальнейшему нанесению тона. Он увлажняет кожу и выравнивает ее рельеф. Так что, если вам нужно просто выровнять кожу, можете взять основу для макияжа в качестве самостоятельного средства.
  • Матирующие салфетки . Достойная альтернатива декоративной косметике пригодится обладательницам жирной и комбинированной кожи. Матирующие салфетки помогут избавиться от жирного блеска, а также освежат кожу и вернут лицу здоровый вид.

Узнайте также, как можно просто и безболезненно удалить жвачку с волос. А еще мы рассказывали, как и чем лучше всего отмыть краску для волос с кожи и ногтей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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