Гигиена, белье и диета – ваши помощники в борьбе с неприятным запахом.

Как убрать запах пота / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

С наступлением теплых дней проявляется характерная особенность людей, которая для многих становится проблемой. Спорт, тренировки, стрессы и просто жара приводят к интенсивному потоотделению, и тело вскоре начинает источать характерный запах .

Пот – само по себе явление нормальное, так организм спасается от перегрева . А вот неприятный запах ему обеспечивают бактерии, которые питаются белковыми и жировыми компонентами пота и размножаются на коже.

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Как избавиться от запаха пота эффективно и просто, читайте наши советы. Есть несколько способов борьбы с этой проблемой.

Как снизить интенсивность запаха пота: лайфхаки

Принимать душ. Чем жарче на улице – тем чаще, можно и дважды в день. При этом борьба будет более эффективной, если потовые зоны мыть не просто водой, а с мылом.

Регулярно принимайте душ / Фото: unsplash

Чем жарче на улице – тем чаще, можно и дважды в день. При этом борьба будет более эффективной, если потовые зоны мыть не просто водой, а с мылом. Менять одежду. Как минимум, ежедневно или же по мере потения нужно освежать гардероб – нижнее белье, футболки, майки.

Как минимум, ежедневно или же по мере потения нужно освежать гардероб – нижнее белье, футболки, майки. Гигиена. Волосы в подмышечных областях замедляют испарение пота с поверхности кожи и дольше сохраняют неприятный запах. Потому их желательно удалять.

Волосы в подмышечных областях замедляют испарение пота с поверхности кожи и дольше сохраняют неприятный запах. Потому их желательно удалять. Натуральные материалы. Выбирайте одежду из гигроскопичных и натуральных тканей, а также с высокой воздухопроницаемостью.

Чаще меняйте белье / Фото: unsplash

Выбирайте одежду из гигроскопичных и натуральных тканей, а также с высокой воздухопроницаемостью. Диета. Ограничьте в своем рационе продукты, которые провоцируют сильный запах пота: специи и приправы, лук, чеснок, кофе, шоколад, алкоголь, соль и др.

Ограничьте в своем рационе продукты, которые провоцируют сильный запах пота: специи и приправы, лук, чеснок, кофе, шоколад, алкоголь, соль и др. Уходовые средства. Дезодоранты и антиперсперанты направлено на борьбу с бактериями и снижение потоотделения соответственно. А туалетная вода просто перебивает запах собственным ароматом. Но имейте в виду, что наносить парфюм следует только на чистое тело, а пользоваться антиперсперантами во время физических нагрузок или в жару вообще нельзя, потому что они закрывают протоки, и организм может перегреться.

С аккуратностью пользуйтесь антиперсперантами / Фото: unsplash

Дезодоранты и антиперсперанты направлено на борьбу с бактериями и снижение потоотделения соответственно. А туалетная вода просто перебивает запах собственным ароматом. Но имейте в виду, что наносить парфюм следует только на чистое тело, а пользоваться антиперсперантами во время физических нагрузок или в жару вообще нельзя, потому что они закрывают протоки, и организм может перегреться. Борьба со стрессами. По мере возможности избегайте волнения. А при необходимости применяйте успокаивающие препараты растительного происхождения.

По мере возможности избегайте волнения. А при необходимости применяйте успокаивающие препараты растительного происхождения. Физическая активность. Парадокс, но заниженная двигательная активность, а также избыточный вес снижают устойчивость организма к физическим нагрузкам. Из-за этого пот выделяется обильнее даже при минимальном напряжении.

Ранее мы советовали, как быстро избавиться от неприятного запаха обуви. А еще рассказывали, как покрасить волосы в домашних условиях.