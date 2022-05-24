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Как избавиться от запаха пота

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 мая, 19:08
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Гигиена, белье и диета – ваши помощники в борьбе с неприятным запахом.
Как убрать запах пота
Как убрать запах пота / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

С наступлением теплых дней проявляется характерная особенность людей, которая для многих становится проблемой. Спорт, тренировки, стрессы и просто жара приводят к интенсивному потоотделению, и тело вскоре начинает источать характерный запах .

Пот – само по себе явление нормальное, так организм спасается от перегрева . А вот неприятный запах ему обеспечивают бактерии, которые питаются белковыми и жировыми компонентами пота и размножаются на коже.

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Как избавиться от запаха пота эффективно и просто, читайте наши советы. Есть несколько способов борьбы с этой проблемой.

Как снизить интенсивность запаха пота: лайфхаки

  • Принимать душ. Чем жарче на улице – тем чаще, можно и дважды в день. При этом борьба будет более эффективной, если потовые зоны мыть не просто водой, а с мылом.
    Регулярно принимайте душ / Фото: unsplash
    Регулярно принимайте душ / Фото: unsplash
  • Менять одежду. Как минимум, ежедневно или же по мере потения нужно освежать гардероб – нижнее белье, футболки, майки.
  • Гигиена. Волосы в подмышечных областях замедляют испарение пота с поверхности кожи и дольше сохраняют неприятный запах. Потому их желательно удалять.
  • Натуральные материалы. Выбирайте одежду из гигроскопичных и натуральных тканей, а также с высокой воздухопроницаемостью.
    Чаще меняйте белье / Фото: unsplash
    Чаще меняйте белье / Фото: unsplash
  • Диета. Ограничьте в своем рационе продукты, которые провоцируют сильный запах пота: специи и приправы, лук, чеснок, кофе, шоколад, алкоголь, соль и др.
  • Уходовые средства. Дезодоранты и антиперсперанты направлено на борьбу с бактериями и снижение потоотделения соответственно. А туалетная вода просто перебивает запах собственным ароматом. Но имейте в виду, что наносить парфюм следует только на чистое тело, а пользоваться антиперсперантами во время физических нагрузок или в жару вообще нельзя, потому что они закрывают протоки, и организм может перегреться.
    С аккуратностью пользуйтесь антиперсперантами / Фото: unsplash
    С аккуратностью пользуйтесь антиперсперантами / Фото: unsplash
  • Борьба со стрессами. По мере возможности избегайте волнения. А при необходимости применяйте успокаивающие препараты растительного происхождения.
  • Физическая активность. Парадокс, но заниженная двигательная активность, а также избыточный вес снижают устойчивость организма к физическим нагрузкам. Из-за этого пот выделяется обильнее даже при минимальном напряжении.

Ранее мы советовали, как быстро избавиться от неприятного запаха обуви. А еще рассказывали, как покрасить волосы в домашних условиях.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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