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Как разбавить тушь для ресниц: практичные советы

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6 апреля, 16:08
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Есть несколько простых средств, которые помогут реанимировать засохшую тушь.
Как и чем разбавить тушь для ресниц
Как и чем разбавить тушь для ресниц / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Многие девушки сталкивались с неприятной ситуацией, когда срочно нужно навести марафет и требуется тушь для ресниц, а она оказалась засохшей. И если купить новое бьюти-средство не представляется возможным, есть несколько способов развести старую тушь .

Однако помните, что реанимировать можно только подсохшую или загустевшую тушь. А вот просроченное средство лучше выбросить, чтобы не навредить глазам.

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Как восстановить засохшую тушь для ресниц: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Нагревание

Вернуть туши первоначальную консистенцию поможет высокая температура / Фото: pinterest
Вернуть туши первоначальную консистенцию поможет высокая температура / Фото: pinterest

Если в состав туши входит парафин, то будет достаточно немного подержать закрытый тюбик в очень теплой воде . Затем потрясите тюбик. Тушь растает, и нею можно будет пользоваться.

  • Лайфхак 2. Вода

Самый простой способ развести тушь – добавить в тюбик пару капель кипяченой или дистиллированной воды . Этот метод подходит для туши на водной основе и, если у вас нет аллергии.

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  • Лайфхак 3. Жидкость для снятия макияжа

Для восстановления туши в первоначальном виде может подойти жидкость для снятия макияжа с глаз. Причем, подберите средства одного и того же бренда .

  • Лайфхак 4. Глазные капли

Это средство безопасно для глаз / Фото: pinterest
Это средство безопасно для глаз / Фото: pinterest

В качестве растворителя можно использовать средство, безопасное для глаз и как раз предназначенное для ухода – жидкость для хранения контактных линз или капли для глаз.

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  • Лайфхак 5. Чай

Тушь для глаз можно развести чаем / Фото: pixabay
Тушь для глаз можно развести чаем / Фото: pixabay

Исправить ситуацию с тушью поможет обычный черный чай , достаточно крепкий. Добавьте пару капель чая в тюбик или окуните кисточку в стакан с напитком.

  • Лайфхак 6. Тоник

Исправить тушь поможет тоник / Фото: pixabay
Исправить тушь поможет тоник / Фото: pixabay

Только выбирайте для этих целей лосьон или тоник без содержания спирта , чтобы не травмировать глаза.

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