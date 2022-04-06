Как разбавить тушь для ресниц: практичные советы

Многие девушки сталкивались с неприятной ситуацией, когда срочно нужно навести марафет и требуется тушь для ресниц, а она оказалась засохшей. И если купить новое бьюти-средство не представляется возможным, есть несколько способов развести старую тушь .
Однако помните, что реанимировать можно только подсохшую или загустевшую тушь. А вот просроченное средство лучше выбросить, чтобы не навредить глазам.
Как восстановить засохшую тушь для ресниц: лайфхаки
- Лайфхак 1. Нагревание
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Если в состав туши входит парафин, то будет достаточно немного подержать закрытый тюбик в очень теплой воде . Затем потрясите тюбик. Тушь растает, и нею можно будет пользоваться.
- Лайфхак 2. Вода
Самый простой способ развести тушь – добавить в тюбик пару капель кипяченой или дистиллированной воды . Этот метод подходит для туши на водной основе и, если у вас нет аллергии.
- Лайфхак 3. Жидкость для снятия макияжа
Для восстановления туши в первоначальном виде может подойти жидкость для снятия макияжа с глаз. Причем, подберите средства одного и того же бренда .
- Лайфхак 4. Глазные капли
В качестве растворителя можно использовать средство, безопасное для глаз и как раз предназначенное для ухода – жидкость для хранения контактных линз или капли для глаз.
- Лайфхак 5. Чай
Исправить ситуацию с тушью поможет обычный черный чай , достаточно крепкий. Добавьте пару капель чая в тюбик или окуните кисточку в стакан с напитком.
- Лайфхак 6. Тоник
Только выбирайте для этих целей лосьон или тоник без содержания спирта , чтобы не травмировать глаза.
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