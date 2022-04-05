Как сделать бальзам для губ и гигиеническую помаду своими руками

Вместо покупного можно сделать бальзам для губ в домашних условиях.

Как сделать бальзам для губ дома / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Уход за губами особенно актуален в межсезонье, когда нежная кожа подвержена негативному воздействию ветра, солнца, перепадов температуры, а также отсутствию витамин после зимы. Чтобы сохранить свежесть и красоту, губам важна постоянная защита, питание и увлажнение.

Для этих целей используется бальзам для губ , который можно сделать в домашних условиях. При этом вы можете сами выбрать, в каком виде вам будет удобно его использовать – как помаду в тюбике или же как бальзам в баночке.

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Как сделать бальзам для губ и гигиеническую помаду: лайфхаки

Лайфхак 1. Состав бальзама

В состав домашнего бальзама входят натуральные компоненты / Фото: unsplash

В обычной покупной гигиенической помаде содержатся парафин или вазелин. А вот в домашнем бальзаме можно использовать натуральные масла , которые питают кожу: масло какао, кокоса, миндальное, персиковое, жожоба и др. В обычном виде они растекаются и их неудобно брать с собой. Поэтому в качестве основы бальзама лучше использовать пчелиный воск – это природный загуститель, который также содержит питательные вещества. Для аромата и дополнительного ухода используются другие добавки: эфирные масла, масло облепихи, мед.

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Лайфхак 2. Пропорции

В состав домашнего бальзама входят натуральные масла / Фото: unsplash

Для изготовления бальзама вы можете использовать самые разнообразные масла – так вы получите интересные новые ароматы. Главное, чтобы была соблюдена правильная пропорция: на одну часть пчелиного воска берется четыре части масла . В этом случае бальзам для губ получится с нормальной консистенцией и не будет расплываться.

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Лайфхак 3. Рецепт бальзама для губ

Домашний бальзам своими руками / Фото: unsplash

1 ч. ложка измельченного пчелиного воска;

1,5 ч. ложки оливкового масла;

1,5 ч. ложки масла виноградных косточек;

1 ч. ложка касторового масла;

2 капли эфирного масла иланг-иланг.

Лайфхак 4. Приготовление бальзама для губ: пошаговая инструкция

Ингредиенты для бальзама растапливаются на водяной бане / Фото: pinterest

На водяной бане растопите воск . Добавьте базовые масла , растопите их и перемешайте. Снимите массу с огня, немного остудите . Добавьте эфирное масло и быстро перемешайте. Пока бальзам жидкий, разлейте в удобную емкость. Можно использовать тюбик от старой помады или баночку-помадницу. Имейте в виду, что восковая масса быстро застывает. Если бальзам получился слишком твердый или, наоборот, мягкий, его можно повторно растопить на водяной бане и добавить нужный ингредиент. Используйте домашний бальзам как обычную гигиеническую помаду . Хранить домашний бальзам для губ можно при комнатной температуре .

Ранее мы рассказывали, как сделать помаду матовой: пошаговая инструкция с фото.