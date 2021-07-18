Как сделать, чтобы волосы не электризовались: простые советы

Три полезных совета, как укротить непослушные "электрические" волосы

Большая часть волос выпадает при мытье и расчесывании / Фото: Depositphotos

Волосы "возбуждаются" от любого прикосновения и не поддаются расческе? Этот процесс безвреден для шевелюры, но выглядит комично и потому часто выводит из себя ее обладателей. Что можно сделать, помимо применения различной химии, чтобы волосы выглядели красиво и не электризовались, читайте в нашей статье.

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Лайфхак 1. Подберите правильную расческу

Часто причина электризации волос кроется в главном предмете ухода за ними. Синтетические щетки усиливают их электризацию. Смените пластмассовую расческу на натуральную, купите деревянный гребень или новомодную силиконовую щетку.

Чтобы волосы не электризовались, подберите правильную расческу для волос / Фото: Pinterest

Лайфхак 2. Смените полотенце

Если вы пользуетесь жестким полотенцем, оно может навредить вашим волосам. Слишком агрессивная обработка шевелюры после головомойки повреждает чешуйки на волосках и делает их слабыми. Из-за этого волосы начинают пушится и электризоваться. Отдавайте предпочтение более деликатным и мягким полотенцам, а еще не трите, а промакивайте волосы.

Выбирайте для волос мягкие полотенца / Фото: Unsplash

Лайфхак 3. Состригите секущиеся кончики

Секущиеся волосы – также одна из причин их распушивания. Не забывайте убирать нездоровые концы волос и периодически их состригайте, чтобы омолодить. Так вы оздоровите шевелюру и уменьшите ее электризацию.

Состригайте секущиеся кончики / Фото: Getty Images

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