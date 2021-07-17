Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

Самый простой способ быстро избавиться от седины – закрасить ее. Но иногда бывают моменты, что корни уже предательски поблескивают серебром, а до салона вы не успели добраться или же день для окрашивания волос совсем неподходящий. Что делать, если срочно нужно исправить свой внешний вид и как скрыть седину в домашних условиях? Читайте наши лайфхаки.
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Как спрятать седину без традиционного окрашивания
- Лайфхак 1. Зачешите волосы по-другому
Седина чаще всего появляется на висках и на проборе. Так что удачное решение, как ее скрыть, – это, к примеру, уложить волосы на другую сторону, зачесать назад, сделать косой пробор, надвинуть на виски. Закрепить прическу в непривычном для волос положении помогут фиксирующие муссы, гели, лаки для волос.
- Лайфхак 2. Добавьте объема
Седые волосы можно удачно спрятать в пышную прическу. Но важно не просто сделать вьющиеся кончики, а добиться объема от самых корней. Для этого приподнимите пряди от корней и накрутите волосы. Такой вариант особенно хорош для короткой прически.
- Лайфхак 3. Заплетите косы
Если локоны длинные и тяжелые, то седину в них лучше замаскировать, если сделать косы. Так уже на этапе плетения вы можете повернуть пряди выгодной для вас стороной и спрятать внутрь менее симпатичные. Только подойдет не обычная коса, а высокое и замысловатое плетение на голове, к примеру в виде веночка.
- Лайфхак 4. Используйте аксессуары
Еще один способ, как на время надежно скрыть седину, – надеть на голову ободок, повязку, закрепить заколку. Если вы выходите на улицу, спасти ситуацию поможет нарядный берет или косынка.
- Лайфхак 5. Подкрасьте волосы
Этот способ срочный, хотя и не настолько стойкий, как профессиональное окрашивание. Но до первого мытья волос или посещения салона он вас выручит. Используйте оттеночные тонирующие средства: помаду, тушь, консилер, спрей для волос.
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