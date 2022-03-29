Как снять наращенные ресницы: практичные советы

Есть несколько эффективных способов избавиться от искусственных ресниц в домашних условиях.

Как снять наращенные ресницы / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Длинные и пушистые ресницы – это красиво. Обычно наращивание ресниц – это салонная процедура, которая требует руки мастера. Также не менее важно правильно снять ставшие неаккуратными реснички , чтобы привести в порядок свой внешний вид и при этом не причинить вреда родным ресницам.

Как это сделать самостоятельно в домашних условиях и какими средствами можно удалить наращенные ресницы без ущерба для глаз, узнайте в нашей статье.

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Как снять наращенные ресницы: лайфхаки

Лайфхак 1. Дебондер

Как снять наращенные ресницы дома / Фото: pexels

Для снятия ресниц как раз специально разработан сильнодействующий растворитель – дебондер . Для его применения сядьте перед зеркалом, прикрепите на нижнее веко специальный патч, чтобы защитить кожу. Закройте глаз и аппликатором для век или ватной палочкой аккуратно нанесите дебондер на ресницы. Затем расчесывающими движениями удалите их, периодически добавляя средство. Это может занять примерно 2-5 минут. Остатки клея с линии роста ресниц уберите мицеллярной водой. После процедуры нанесите на свои ресницы укрепляющее масло.

Лайфхак 2. Ремувер

Чем можно снять наращенные ресницы / Фото: pexels

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Ремувер – более щадящее, но и более дорогое гелеобразное или кремообразное средство для снятия искусственных ресниц, которое подходит для чувствительной кожи . Сядьте перед зеркалом. Закройте глаз, микробрашью или ватной палочкой нанесите ремувер на ресницы на две минуты. С помощью кисточки или ватной палочки удалите наращенные ресницы. Затем протрите глаз ватным диском, смоченным в мицеллярной воде. В конце умойтесь и нанесите на ресницы питательное масло.

Лайфхак 3. Масло

Как удалить искуственные ресницы / Фото: pexels

Если под рукой не оказалось специальных средств, можно использовать растительные масла, к примеру, касторовое, репейное или жожоба. Они хорошо работают с жирорастворимой основой клея для ресниц и к тому же питают натуральные ресницы . Кисточкой или щеточкой нанесите масло на ресницы, обработайте линию роста и распределите по всей длине. Снимите ватным диском излишки масла и подождите 30-60 минут. Затем аккуратно снимите искусственные ресницы пинцетом. Если ресницы не поддаются, нанесите масло еще раз и подождите.

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Лайфхак 4. Крем

Как удалить наращенные ресницы / Фото: pexels

Возьмите гипоаллергенный крем с жирной текстурой , к примеру, детский. Подержите лицо 10-15 минут над горячим настоем ромашки, чтобы распарить кожу. Обильно смажьте ресницы и линию их роста кремом, оставьте на 15–20 минут. Затем пинцетом или ватной палочкой снимите наращенные ресницы. Остатки крема удалите ватным диском или салфеткой.

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