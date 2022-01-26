Как визуально уменьшить нос: лайфхак с вилкой

Если вы недовольны внешним видом своего носа , он кажется вам слишком крупным, широким, длинным – любой из этих недостатков можно исправить не скальпелем, а с помощью косметики.
Есть несколько нехитрых косметологических приемов, зная которые, вы сумеете добиться желаемого результата во время нанесения ежедневного макияжа . Кстати, мы расскажем вам, как еще больше упростить задачу, используя обыкновенный столовый прибор.
Как визуально уменьшить нос: лайфхаки
- Шаг 1. Подбор цветов
Далее по теме
Прежде чем приступать непосредственно к коррекции носа, определитесь с выбором цветов корректирующих средств. Вы получите более естественный вид, если возьмете холодный оттенок . А вот теплые цвета подойдут загорелой и смуглой коже. Темный корректор должен быть на 2-3 тона темнее вашей кожи, а светлый, наоборот – на 2-3 тона светлее.
- Шаг 2. Подготовка носа
Нанесите на нос тональный крем . Если корректировать нос без базы, то средство оставит пятна, плохо растушуется и будет выглядеть неестественно.
- Шаг 3. Обработка боковых сторон носа
Нанесите темный корректор на боковые стороны. Важно провести прямые и аккуратные линии , которые будут исправлять внешний вид вашего носа, а не повторять его изгибы, иначе нос покажется кривым. Для этого можно воспользоваться вилкой и провести карандашом по двум боковым щелям между зубчиками.
- Шаг 4. Оформление спинки носа
Светлым корректором или хайлайтером нарисуйте узкую линию на спинке носа. Проведите карандашом посередине вилки. Следите: линия не должна быть широкой – так нос будет выглядеть более тонким и изящным.
- Шаг 5. Крылья и кончик носа
Чтобы сделать нос зрительно уже, затемните крылья носа. Подчеркнутый изгиб ноздрей придаст носу более изящную форму. А чтобы нос казался короче, затемните его кончик. В случае с горбинкой или асимметрией распределите средство непосредственно по зоне, которая требует коррекции .
- Шаг 6. Растушевка
Влажным спонжем или кисточкой растушуйте границы контура по всему носу. Начните со светлой линии, а затем перейдите к темным границам.
- Шаг 7. Хайлайтер
На спинку носа нанесите сухой хайлайтер и, соблюдая прямую линию, растушуйте его вдоль носа кисточкой для теней.
Раньше мы рассказывали, как красить губы, чтобы они дольше держалась: женская хитрость.