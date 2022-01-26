Как визуально уменьшить нос: лайфхак с вилкой

Сделать нос изящным и более утонченным можно без скальпеля, а с помощью игры светотени.

Как визуально уменьшить длинный или широкий нос: интересные лайфхаки / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы недовольны внешним видом своего носа , он кажется вам слишком крупным, широким, длинным – любой из этих недостатков можно исправить не скальпелем, а с помощью косметики.

Есть несколько нехитрых косметологических приемов, зная которые, вы сумеете добиться желаемого результата во время нанесения ежедневного макияжа . Кстати, мы расскажем вам, как еще больше упростить задачу, используя обыкновенный столовый прибор.

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Как визуально уменьшить нос: лайфхаки

Шаг 1. Подбор цветов

Как визуально уменьшить нос / Фото: unsplash

Прежде чем приступать непосредственно к коррекции носа, определитесь с выбором цветов корректирующих средств. Вы получите более естественный вид, если возьмете холодный оттенок . А вот теплые цвета подойдут загорелой и смуглой коже. Темный корректор должен быть на 2-3 тона темнее вашей кожи, а светлый, наоборот – на 2-3 тона светлее.

Шаг 2. Подготовка носа

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

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Нанесите на нос тональный крем . Если корректировать нос без базы, то средство оставит пятна, плохо растушуется и будет выглядеть неестественно.

Шаг 3. Обработка боковых сторон носа

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

Нанесите темный корректор на боковые стороны. Важно провести прямые и аккуратные линии , которые будут исправлять внешний вид вашего носа, а не повторять его изгибы, иначе нос покажется кривым. Для этого можно воспользоваться вилкой и провести карандашом по двум боковым щелям между зубчиками.

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Шаг 4. Оформление спинки носа

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

Светлым корректором или хайлайтером нарисуйте узкую линию на спинке носа. Проведите карандашом посередине вилки. Следите: линия не должна быть широкой – так нос будет выглядеть более тонким и изящным.

Шаг 5. Крылья и кончик носа

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

Чтобы сделать нос зрительно уже, затемните крылья носа. Подчеркнутый изгиб ноздрей придаст носу более изящную форму. А чтобы нос казался короче, затемните его кончик. В случае с горбинкой или асимметрией распределите средство непосредственно по зоне, которая требует коррекции .

Шаг 6. Растушевка

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

Влажным спонжем или кисточкой растушуйте границы контура по всему носу. Начните со светлой линии, а затем перейдите к темным границам.

Шаг 7. Хайлайтер

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

На спинку носа нанесите сухой хайлайтер и, соблюдая прямую линию, растушуйте его вдоль носа кисточкой для теней.

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

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