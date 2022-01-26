Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Красота

Как визуально уменьшить нос: лайфхак с вилкой

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 15:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сделать нос изящным и более утонченным можно без скальпеля, а с помощью игры светотени.
Как визуально уменьшить длинный или широкий нос: интересные лайфхаки
Как визуально уменьшить длинный или широкий нос: интересные лайфхаки / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы недовольны внешним видом своего носа , он кажется вам слишком крупным, широким, длинным – любой из этих недостатков можно исправить не скальпелем, а с помощью косметики.

Есть несколько нехитрых косметологических приемов, зная которые, вы сумеете добиться желаемого результата во время нанесения ежедневного макияжа . Кстати, мы расскажем вам, как еще больше упростить задачу, используя обыкновенный столовый прибор.

Реклама

Как визуально уменьшить нос: лайфхаки

  • Шаг 1. Подбор цветов

Как визуально уменьшить нос / Фото: unsplash
Как визуально уменьшить нос / Фото: unsplash

Прежде чем приступать непосредственно к коррекции носа, определитесь с выбором цветов корректирующих средств. Вы получите более естественный вид, если возьмете холодный оттенок . А вот теплые цвета подойдут загорелой и смуглой коже. Темный корректор должен быть на 2-3 тона темнее вашей кожи, а светлый, наоборот – на 2-3 тона светлее.

  • Шаг 2. Подготовка носа

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest
Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

Реклама

Нанесите на нос тональный крем . Если корректировать нос без базы, то средство оставит пятна, плохо растушуется и будет выглядеть неестественно.

  • Шаг 3. Обработка боковых сторон носа

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest
Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

Нанесите темный корректор на боковые стороны. Важно провести прямые и аккуратные линии , которые будут исправлять внешний вид вашего носа, а не повторять его изгибы, иначе нос покажется кривым. Для этого можно воспользоваться вилкой и провести карандашом по двум боковым щелям между зубчиками.

Реклама
  • Шаг 4. Оформление спинки носа

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest
Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

Светлым корректором или хайлайтером нарисуйте узкую линию на спинке носа. Проведите карандашом посередине вилки. Следите: линия не должна быть широкой – так нос будет выглядеть более тонким и изящным.

  • Шаг 5. Крылья и кончик носа

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest
Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

Чтобы сделать нос зрительно уже, затемните крылья носа. Подчеркнутый изгиб ноздрей придаст носу более изящную форму. А чтобы нос казался короче, затемните его кончик. В случае с горбинкой или асимметрией распределите средство непосредственно по зоне, которая требует коррекции .

  • Шаг 6. Растушевка

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest
Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

Влажным спонжем или кисточкой растушуйте границы контура по всему носу. Начните со светлой линии, а затем перейдите к темным границам.

  • Шаг 7. Хайлайтер

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest
Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

На спинку носа нанесите сухой хайлайтер и, соблюдая прямую линию, растушуйте его вдоль носа кисточкой для теней.

Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest
Как визуально уменьшить нос / Фото: pinterest

Раньше мы рассказывали, как красить губы, чтобы они дольше держалась: женская хитрость.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
17 — 23 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять