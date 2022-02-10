Как зафиксировать прическу без лака, чтобы она долго держалась

Локоны без использования лака будут живыми, блестящими, эффектными и продержатся долго

Как зафиксировать прическу без лака: множество способов и средств / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сделать красивую прическу и надежно закрепить локоны можно без использования традиционного лака для волос . У многих модниц на кухне наверняка найдутся средства, которые можно применить для этих целей. Тем более что они не только фиксируют непослушные пряди, но еще и обеспечивают уход волосам.

Как зафиксировать укладку без лака для волос: лайфхаки

Лайфхак 1. Сахарный сироп

Как зафиксировать прическу без лака / Фото: pixabay, коллаж Сегодня

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Сладкая укладка – один из наиболее давних и популярных способов фиксации непослушных волос. Сироп оптимально применять вместе с бигуди – локоны от этого станут упругими и тугими. Для приготовления возьмите 2 ст. ложки сахарной пудры, залейте стаканом воды , доведите до кипения, периодически помешивая. Добавьте каплю эфирного масла для легкого аромата. Наносите готовую смесь на влажные волосы.

Лайфхак 2. Лимон

Как зафиксировать прическу без лака / Фото: pixabay, коллаж Сегодня

Свежевыжатый сок лимона используется для легкого осветления волос, так что этот способ больше подходит блондинкам. Лимон закрепляет кудрявые волосы, а также оздоравливает их, придает блеск и приятный аромат. Нарежьте дольками лимон, залейте стаканом воды , доведите до кипения и держите на медленном огне, пока жидкость не испарится вдвое. Остудите, процедите через марлю, добавьте 5 капель спирта и поставьте в холодильник на 5-7 дней. Раствор готов для стайлинга.

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Лайфхак 3. Льняное семя

Как зафиксировать прическу без лака / Фото: pixabay, коллаж Сегодня

Простое аптечное средство хорошо подойдет для гладкой укладки волос. Лен хорошо влияет на шевелюру, питая ее полезными веществами, а также создает защитный слой и придает волосам глянцевый блеск. Чайную ложку семян льна залейте 0,5 стакана воды , проварите на медленном огне 20 минут, процедите через марлю и остудите. Средство готово для нанесения на волосы.

Лайфхак 4. Желатин

Как зафиксировать прическу без лака / Фото: pixabay, коллаж Сегодня

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Желатин идеально справляется даже с самыми упрямыми локонами, утолщая их и создавая защитную пленку. Недаром его используют для домашнего ламинирования волос. Пряди становятся мягкими, послушными и красивыми. Возьмите 5 г пищевого желатина, залейте стаканом горячей воды и оставьте на полчаса, периодически перемешивая. Готовое желе разведите водой до нужной консистенции, процедите от комочков и нанесите на волосы.

Лайфхак 5. Ржаной хлеб

Как зафиксировать прическу без лака / Фото: pixabay, коллаж Сегодня

Хлеб не только фиксирует прическу, но и питает волосы полезными веществами, добавляет силу ослабленным прядям, восстанавливает поврежденные структуры и ускоряет обменные процессы в фолликулах. Мелко покрошите четверть буханки ржаного хлеба, залейте стаканом горячей воды , поставьте на слабый огонь и варите в течение трех минут. Остудите, процедите и можете наносить на волосы.

Лайфхак 6. Пиво

Как зафиксировать прическу без лака / Фото: pixabay, коллаж Сегодня

Хмельной вариант стайлинга хорошо подходит для накручивания локонов на бигуди. Лучше брать живое нефильтрованное пиво , потому что в нем больше питательных веществ, которые полезны для оздоровления волос. А резкий пивной запах можно нейтрализовать травяным отваром, к примеру, из ромашки, розмарина или дубовой коры.

Лайфхак 7. Уксус

Как зафиксировать прическу без лака / Фото: pixabay, коллаж Сегодня

Лучше всего для ухода и фиксации волос использовать натуральный уксус, но можно взять и обыкновенный столовый. После обработки локоны становятся блестящими и мягкими. Сделайте раствор из расчета 1 ст. ложка 9%-го уксуса на 1 л воды . Помытые волосы ополосните прохладной водой, а затем прополощите в уксусном растворе.

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