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Китайский календарь стрижек на сентябрь-2021, влияющий на судьбу

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 августа, 13:44
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Узнайте, в какие дни можно, а когда категорически нельзя стричь волосы в сентябре-2021 по китайскому календарю
Китайский календарь стрижек
Китайский календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрология, как и китайская медицина, базируется на изучении природных циклов. Ранее мы рассказывали, как звезды влияют на состояние волос и прически в зависимости от лунного календаря.

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Однако в отличие от западной астрологии, китайская утверждает, что стрижка влияет не на рост волос, а на жизненные обстоятельства.

Мы узнали у экспертов киевской "Лаборатории фэн-шуй", как можно предугадать влияние каких-либо манипуляций с волосами на нашу жизнь, в зависимости от года рождения. Оказывается, менять цвет волос можно в любой день, а вот работать ножницами, срезать локоны или укорачивать кончики желательно по китайскому календарю стрижек. Главное правило: делайте это в светлое время суток.

Воздействие стрижки ощущается особенно сильно, если рядом с датой указано животное вашего года рождения. Обстоятельства развиваются в течение недели, а энергия имеет накопительный эффект от стрижки к стрижке. Поэтому рекомендуется выбрать определенное обстоятельство и придерживаться этих дней во время каждого посещения мастера.

Стрижки в сентябре-2021 по китайскому календарю

  • 1 сентября – нарушение капиллярного кровообращения, особенно у Змеи и Лошади.
  • 2 сентября – счастье и удача в общем смысле (везение), особенно у Тигра, Кролика и Петуха. Но Быку, Дракону, Лошади и Козе стричься не рекомендуется.
  • 3 сентября – радостные обстоятельства, особенно у Крысы, Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. Но не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.
  • 4 сентября – конфликтные ситуации, особенно у Крыса и Свиньи.
  • 5 сентября – душевные переживания, тягостное настроение, особенно у Быка, Дракона и Змеи.
  • 6 сентября – неприятие ваших действий и опасные ситуации, особенно у Дракона, Змеи и Обезьяны.
  • 7 сентября – обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крысы, Обезьяны и Петуха.
  • 8 сентября – заболевания и сложности в отношениях, особенно у Дракона, Змеи, Лошади, Петуха и Собаки.
  • 9 сентября – финансовый рост, особенно у Кролика, Змеи, Лошади, Обезьяны и Петуха. Не рекомендуется стричься Дракону, Козе, Собаке, Свинье.
  • 10 сентября – рост сил и укрепление здоровья, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.
  • 11 сентября – рост имущества, особенно у Быка, Кролика и Петуха. Но Крысе и Свинье стричься не рекомендуется.
  • 12 сентября – риск пострадать от мошенников, особенно у Кролика.
  • 13 сентября – жесткая критика ваших действий. От стрижки лучше отказаться.
  • 14 сентября – обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крысы, Змеи, Лошади и Свиньи. Не рекомендуется стричься Кролику, Обезьяне и Петуху.
  • 15 сентября – небольшое недомогание. Не рекомендуется стричься Змее и Лошади.
  • 16 сентября – радостные обстоятельства, особенно у Крысы, Тигра, Кролика, Обезьяны и Петуха. Но стричься не рекомендуется Быку, Дракону, Лошади, Козе, Собаке.
  • 17 сентября – прояснение ситуации и ясность мышления, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Тигру, Кролику.
  • 18 сентября – действия, зарождающие улучшение условий жизни и быта, особенно для Быка, Тигра, Кролика. Не рекомендуется стричься Крысе, Свинье.
  • 19 сентября – рост материальных благ у Дракона. Не рекомендуется – Крысе.
  • 20 сентября – упадок жизненных сил, у Петуха особенно.
  • 21 сентября – заболевание и ухудшение условий жизни, особенно у Обезьяны и Петуха.
  • 22 сентября – нарушение кровообращения, что влияет на зрение и цвет лица, особенно у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Свиньи.
  • 23 сентября – потеря имущества у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.
  • 24 сентября – финансовые потери у Тигра и Кролика.
  • 25 сентября – ситуации, ведущие к личностному росту и самодостаточности у Быка, Тигра, Кролика, Козы, Обезьяны. При этом не рекомендуется стричься Крысе и Свинье.
  • 26 сентября – выход за пределы бюджета (нехватка средств на самое элементарное) у Быка и Тигра особенно.
  • 27 сентября – сложное заболевание у Петуха, Собаки и Свиньи.
  • 28 сентября – рост заболеваний у Обезьяны и Петуха.
  • 29 сентября – финансовый рост у Крысы, Тигра, Дракона, Собаки и Свиньи. При этом не рекомендуется стричься Змее, Лошади, Козе, Обезьяне.
  • 30 сентября – инфекционное заболевание у Быка, Дракона, Козы и Собаки.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

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Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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