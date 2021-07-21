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Лунный календарь окрашивания волос на август 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 июля, 10:40
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В августе-2021 много дней, когда можно и даже нужно кардинально менять цвет волос, чтобы привлечь удачу, здоровье, симпатию и просто хорошее настроение.
Лунный календарь окрашивания волос / Коллаж: Сегодня
Лунный календарь окрашивания волос / Коллаж: Сегодня / Фото: Сегодня

Когда по лунному календарю лучше всего окрашивать волосы в августе, чтобы ваш обновленный имидж принес радость и удовольствие, а еще подарил успех и здоровье? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в августе 2021 года на каждый день и выбирайте оптимальные дни для обновления своего образа.

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Лунный календарь на август-2021: когда можно и нельзя красить волосы

1 августа – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

2 августа – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

3 августа – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

4 августа – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

5 августа – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

6 августа – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

7 августа – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

8 августа – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

9 августа – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

10 августа – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

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11 августа – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

12 августа – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

13 августа – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

14 августа – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

15 августа – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

16 августа – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

17 августа – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

18 августа – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

19 августа – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

20 августа – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

21 августа – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

22 августа – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

23 августа – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

24 августа – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

25 августа – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

26 августа – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

27 августа – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

28 августа – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

29 августа – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

30 августа – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

31 августа – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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