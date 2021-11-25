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Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 ноября, 13:34
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В какие дни декабря-2021 лучше всего сменить цвет волос в канун Нового года, чтобы в праздники сиять красотой и привлекательностью.
Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда по лунному календарю лучше всего сменить цвет волос в декабре, в канун Нового года-2022, чтобы обновление имиджа было вам к лицу и делало настроение праздничным? А в какие дни декабря красить волосы категорически не нужно, чтобы не ухудшить здоровье и не вспугнуть свою удачу?

Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос на каждый день декабря 2021 года и выбирайте наиболее подходящие дни для обновления имиджа.

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Лунный календарь на декабрь-2021: когда можно и нельзя красить волосы

1 декабря – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest

2 декабря – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

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3 декабря – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

4 декабря – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

5 декабря – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

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6 декабря – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

7 декабря – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest

8 декабря – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

9 декабря – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

1 0 декабря – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

1 1 декабря – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

1 2 декабря – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

1 3 декабря – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

1 4 декабря – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

15 декабря – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

16 декабря – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос

17 декабря – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

18 декабря – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

19 декабря – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

20 декабря – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

21 декабря – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

22 декабря – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос

23 декабря – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

24 декабря – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

25 декабря – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

26 декабря – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

27 декабря – 23 лунный день. Лучше отложите смену цвета на другой день, если не хотите неприятностей в личной жизни.

28 декабря – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос

29 декабря – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

30 декабря – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

31 декабря – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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