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Лунный календарь окрашивания волос на июль 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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27 июня, 11:00
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В какие дни июля-2022 благоприятно менять имидж, чтобы привлечь успех и удачу в свою жизнь.
Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Depositphotos, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Когда можно красить волосы по лунному календарю в июле 2022 года, чтобы обновленный имидж принес вам радость и одобрительные улыбки окружающих, успех и здоровье? Какие дни будут менее подходящими для окрашивания локонов , потому что их внешний вид может ухудшиться?

Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос на каждый день июля 2022 года и выбирайте лучшие дни для манипуляций с шевелюрой.

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Лунный календарь на июль-2022: когда можно и нельзя красить волосы

1 июля – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

2 июля – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

Когда можно краситься / Фото: pinterest
Когда можно краситься / Фото: pinterest / Фото: Unsplash

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3 июля – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

4 июля – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

5 июля – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

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6 июля – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

Подходящий день для окрашивания волос / Фото: pinterest
Подходящий день для окрашивания волос / Фото: pinterest / Фото: Pexels

7 июля – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

8 июля – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

9 июля – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

10 июля – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

11 июля – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

12 июля – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

Когда лучше всего окрашивать волосы / Фото: pinterest
Когда лучше всего окрашивать волосы / Фото: pinterest / Фото: Pexels

13 июля – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

14 июля – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

15 июля – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

16 июля – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

17 июля – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

18 июля – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

19 июля – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

20 июля – 21 лунный день. Этот лунный день не подходит для окрашивания волос, потому что результат вас разочарует.

21 июля – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

22 июля – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

Когда можно окрашивать волосы / Фото: pinterest
Когда можно окрашивать волосы / Фото: pinterest / Фото: Pexels

23 июля – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

24 июля – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

25 июля – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

26 июля – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

Удачный день для окрашивания волос / Фото: pinterest
Удачный день для окрашивания волос / Фото: pinterest / Фото: Unsplash

27 июля – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

28 июля – 29, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

29 июля – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

30 июля – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

31 июля – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от вшей в домашних условиях. Узнайте также, как можно просто и безболезненно удалить жвачку с волос. А еще давали советы, как и чем лучше всего отмыть краску для волос с кожи и ногтей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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