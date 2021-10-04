Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Как правильно спать

Как завязывать бандану

Как хранить печенье

Как хранить сумки

Как ухаживать за малиной

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Красота

Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 октября, 16:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В октябре-2021 есть дни, когда категорически не стоит менять свой имидж, чтобы не навлечь на себя неприятности и проблемы со здоровьем.
Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда по лунному календарю лучше всего менять цвет волос в октябре, чтобы обновленный имидж поднял настроение в хмурые осенние дни и принес радость? А в какие дни красить волосы не рекомендуется, чтобы не ухудшить здоровье и не лишиться удачи?

Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос на каждый день октября 2021 года и останавливайте свой выбор на лучших днях для обновления своего образа.

Реклама

Читайте также:

Лунный календарь на октябрь-2021: когда можно и нельзя красить волосы

1 октября – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

2 октября – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

Реклама

3 октября – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

4 октября – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest

Реклама

5 октября – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

6 октября – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

7 октября – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

8 октября – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

9 октября – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest

10 октября – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

1 1 октября – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

1 2 октября – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

1 3 октября – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

1 4 октября – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

1 5 октября – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

1 6 октября – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

17 октября – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

18 октября – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос

19 октября – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

20 октября – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

21 октября – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

22 октября – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

23 октября – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

24 октября – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос

25 октября – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

26 октября – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

27 октября – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

28 октября – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

29 октября – 23 лунный день. Лучше отложите смену цвета на другой день, если не хотите неприятностей в личной жизни.

30 октября – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос

31 октября – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

Смотрите видео о новом бьюти-тренде: веснушки и родинки:

Читайте также:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Стоит ли бояться ретроградного Меркурия?
Мнение экспертов
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
27 сентября - 3 октября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять