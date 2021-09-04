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Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 сентября, 17:08
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В сентябре-2021 есть множество дней, в которые можно и даже нужно расставаться со старым цветом волос и пробовать что-то новое для привлечения удачи и здоровья.
Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда по лунному календарю оптимально менять цвет волос в сентябре, чтобы новый осенний имидж добавил позитива, поднял настроение и принес радость? А в какие дни красить волосы опасно для самочувствия и успеха?

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Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в сентябре 2021 года на каждый день и выбирайте лучшие дни для обновления своего образа.

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1 сентября – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

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2 сентября – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

3 сентября – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

4 сентября – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

5 сентября – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

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6 сентября – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

7 сентября – 1, 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

8 сентября – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

9 сентября – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

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10 сентября – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

11 сентября – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

12 сентября – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

13 сентября – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

14 сентября – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

15 сентября – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

16 сентября – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

17 сентября – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

18 сентября – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

19 сентября – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

20 сентября – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

21 сентября – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

22 сентября – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

23 сентября – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

24 сентября – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Pinterest

25 сентября – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

26 сентября – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

27 сентября – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

28 сентября – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

29 сентября – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

30 сентября – 24 лунный день. Окрашивание благоприятно только в темные тона – они добавят уверенности в себе.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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