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Лунный календарь стрижек на июль-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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21 июня, 13:40
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Благоприятные и неблагоприятные дни лунного календаря в июле 2022 года, когда можно стричься, а в какие дни не стоит укорачивать волосы
Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда можно стричь волосы в июле 2022 года, по лунному календарю, чтобы прическа радовала красотой и ухоженностью? А в какие дни месяца не стоит идти в парикмахерскую? Смотрите подробный лунный календарь стрижки волос в июле-2022 и планируйте смену своего имиджа.

Лунный календарь на июль-2022: когда стричь волосы

1 июля – 3-й лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

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2 июля – 4-й лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

Когда можно стричь волосы
Когда можно стричь волосы / Фото: Pinterest

3 июля – 5-й лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

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4 июля – 6-й лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

5 июля – 7-й лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

6 июля – 8-й лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

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7 июля – 9-й лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

8 июля – 10-й лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

9 июля – 11-й лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

Когда лучше всего стричь волосы
Когда лучше всего стричь волосы / Фото: Pinterest

10 июля – 12-й лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

11 июля – 13-й лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

12 июля – 14-й лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

13 июля – 15-й лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

14 июля – 16-й лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

15 июля – 17-й лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

16 июля – 18-й лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.

17 июля – 19-й лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

18 июля – 20-й лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

Подходящий день для стрижки
Подходящий день для стрижки / Фото: Pinterest

19 июля – 21-й лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

20 июля – 21-й лунный день. Стрижка в этот день благоприятно повлияет на вашу личную жизнь и повысит ваше либидо.

21 июля – 22-й лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

22 июля – 23-й лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

23 июля – 24-й лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

24 июля – 25-й лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

25 июля – 26-й лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

26 июля – 27-й лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

27 июля – 28-й лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

Когда можно стричься
Когда можно стричься / Фото: Pinterest

28 июля – 29-й, 1-й лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

29 июля – 2-й лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодняшний день не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

30 июля – 3-й лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

31 июля – 4-й лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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