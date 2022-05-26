Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис

Спасаем белое

Убираем запах пота

Как вытащить занозу

Борьба с сорняками

Как хранить лимоны

Оспа обезьян
СЕГОДНЯ Лайфхакер Красота

Лунный календарь стрижек на июнь-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 13:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Благоприятные и неблагоприятные дни лунного календаря в июне 2022 года, когда можно стричься, а в какие дни не стоит укорачивать волосы
Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня

В какие дни можно стричь волосы в июне 2022 года, по лунному календарю, чтобы волосы радовали своей красотой и здоровьем? А когда не нужно брать в руки ножницы и не стоит экспериментировать с прической? Смотрите подробный лунный календарь для стрижки волос в июне-2022 и планируйте смену своего имиджа.

Лунный календарь на июнь-2022: когда стричь волосы

1 июня – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

Реклама

1 июня – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

2 июня – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

Когда можно стричь волосы / Фото: pinterest
Когда можно стричь волосы / Фото: pinterest

Реклама

3 июня – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

4 июня – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

5 июня – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

Реклама

6 июня – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

7 июня – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

8 июня – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

9 июня – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

Когда лучше всего стричь волосы / Фото: pinterest
Когда лучше всего стричь волосы / Фото: pinterest

10 июня – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

11 июня – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

12 июня – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

13 июня – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

14 июня – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

15 июня – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

16 июня – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.

17 июня – 18 лунный день. Можете проводить любые манипуляции с волосами, результат вас вполне удовлетворит, хотя и не будет сногсшибательным.

18 июня – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

19 июня – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

Подходящий день для стрижки / Фото: pinterest
Подходящий день для стрижки / Фото: pinterest

20 июня – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

21 июня – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

22 июня – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

23 июня – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

24 июня – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

25 июня – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

26 июня – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

27 июня – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

28 июня – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

Когда можно стричься / Фото: pinterest
Когда можно стричься / Фото: pinterest

29 июня – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

30 июня – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

Узнайте также, как можно просто и безболезненно удалить жвачку с волос. А еще мы рассказывали, как и чем лучше всего отмыть краску для волос с кожи и ногтей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они могут предвидеть будущее
Магические знаки зодиака
Скорпион
Скорпион
Водолей
Водолей
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
23— 29 мая
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июне
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как быстро почистить чеснок
Узнать
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять