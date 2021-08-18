Лунный календарь стрижек на сентябрь-2021: когда можно стричься

Какие дни подходят для стрижки волос в сентябре 2021 года по лунному календарю? А когда лучше не проводить манипуляций с волосами, чтобы ваша прическа радовала вас, не вызывала никаких проблем, а шевелюра была здоровой и сияющей? Читайте подробный лунный календарь для стрижки волос на сентябрь 2021 года и планируйте перемены в своем имидже.
Если вы в раздумьях, как провести отпуск, смотрите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Лунный календарь на сентябрь-2021: когда стричь волосы
1 сентября – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.
2 сентября – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.
3 сентября – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.
4 сентября – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.
5 сентября – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.
6 сентября – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.
7 сентября – 1, 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.
8 сентября – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.
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9 сентября – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.
10 сентября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.
11 сентября – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.
12 сентября – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.
13 сентября – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.
14 сентября – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.
15 сентября – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.
16 сентября – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.
17 сентября – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.
18 сентября – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.
19 сентября – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.
20 сентября – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.
21 сентября – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.
22 сентября – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.
23 сентября – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.
24 сентября – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.
25 сентября – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.
26 сентября – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.
27 сентября – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.
28 сентября – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.
29 сентября – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.
30 сентября – 24 лунный день. Перенесите стрижку на другой день, если не хотите испытать разочарование в своей прическе.
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