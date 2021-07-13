Что делать, чтобы песок не лип к ногам: летние лайфхаки

Классный отдых на летнем пляже может омрачиться неприятными ощущениями, когда на ногах остался песок, который никак не хочет стряхиваться. Из-за этого после пляжа сложно надеть какую-либо обувь.
Во-первых, это неприятно, а во-вторых вы рискуете до крови натереть ноги. Но есть удивительно простой способ, при котором вы забудете об этой проблеме.
А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
Что делать, чтобы избавиться от песка на ногах: лайфхаки
- Лайфхак 1. Присыпка
Тальк или детская присыпка быстро решат проблему прилипшего песка. Возьмите мешочек из не слишком плотной ткани и насыпьте в него тальк. Когда будете собираться уходить с пляжа, протрите ноги этим мешочком или же припудрите стопы детской присыпкой. Тальк имеет свойство хорошо впитывать всю влагу, так что даже мелкие песчинки отпадут сами собой, а ноги станут чистыми и гладкими.
- Лайфхак 2. Прогулка
Под рукой не оказалось присыпки? Менее эффективный, но тоже действенный способ: просто прогуляйтесь босиком по песку до места выхода с пляжа. На горячем песке ноги быстро высохнут, так что останется их только хорошенько потереть друг о друга, а затем можно обуваться.
- Лайфхак 3. Вода
Если песок слишком раскаленный, по такому не очень приятно гулять босиком, можно и обжечься. А в пляжных шлепках ноги останутся влажными и песок не отпадет. В этом случае решить проблему с поможет вода. Ополосните ноги на выходе с пляжа и немного подождите, чтобы они высохли. Можно обуваться и отправляться домой.
Ранее мы делились лайфхаками, как дольше сохранить продукты холодными на пляже.