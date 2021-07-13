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Что делать, чтобы песок не лип к ногам: летние лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
13 июля, 18:52
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Если песок после пляжа останется на ногах, вы рискуете натереть мозоли. Есть простые способы избежать этой неприятности.
Песок на ногах
Песок на ногах / Фото: Unsplash

Классный отдых на летнем пляже может омрачиться неприятными ощущениями, когда на ногах остался песок, который никак не хочет стряхиваться. Из-за этого после пляжа сложно надеть какую-либо обувь.

Во-первых, это неприятно, а во-вторых вы рискуете до крови натереть ноги. Но есть удивительно простой способ, при котором вы забудете об этой проблеме.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Что делать, чтобы избавиться от песка на ногах: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Присыпка

Песок на ногах
Песок на ногах / Фото: Pinterest

Тальк или детская присыпка быстро решат проблему прилипшего песка. Возьмите мешочек из не слишком плотной ткани и насыпьте в него тальк. Когда будете собираться уходить с пляжа, протрите ноги этим мешочком или же припудрите стопы детской присыпкой. Тальк имеет свойство хорошо впитывать всю влагу, так что даже мелкие песчинки отпадут сами собой, а ноги станут чистыми и гладкими.

  • Лайфхак 2. Прогулка

Песок на ногах
Песок на ногах / Фото: Pinterest

Под рукой не оказалось присыпки? Менее эффективный, но тоже действенный способ: просто прогуляйтесь босиком по песку до места выхода с пляжа. На горячем песке ноги быстро высохнут, так что останется их только хорошенько потереть друг о друга, а затем можно обуваться.

  • Лайфхак 3. Вода

Песок на ногах
Песок на ногах / Фото: Pinterest

Если песок слишком раскаленный, по такому не очень приятно гулять босиком, можно и обжечься. А в пляжных шлепках ноги останутся влажными и песок не отпадет. В этом случае решить проблему с поможет вода. Ополосните ноги на выходе с пляжа и немного подождите, чтобы они высохли. Можно обуваться и отправляться домой.

Ранее мы делились лайфхаками, как дольше сохранить продукты холодными на пляже.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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