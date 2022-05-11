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Как избавиться от неприятного запаха обуви за 30 минут

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 мая, 18:08
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Зловонный запах из обуви уйдет всего за полчаса, главное – знать хитрость.
Как быстро убрать неприятный запах из обуви
Как быстро убрать неприятный запах из обуви / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Жаркая погода, интенсивные тренировки, длительная прогулка – и вот уже вы, а точнее, ваша обувь становится источником неприятного запаха.

Разумеется, правильнее было бы помыть ноги, сменить носки и стельки, а обувь подвергнуть серьезной обработке – от стирки до глубокой заморозки.

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Но бывают ситуации, когда нет возможности сменить обувь или провести длительные гигиенические процедуры. А нести на себе специфический запах совершенно не хочется. Есть ускоренные методы избавиться от не слишком приятных ароматов , исходящих из кроссовок или туфель. Подробнее узнайте в нашей статье.

Как избавиться от запаха обуви всего за полчаса

Как убрать запах из обуви
Как убрать запах из обуви / Фото: Pinterest

Тут сработает принцип "клин клином вышибают". А именно, с помощью ароматизатора , которым может быть на выбор:

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  • на чистые стельки можно капнуть ароматное масло (к примеру, мяту или лаванду);
  • внутрь обуви можно положить цитрусовые корочки – апельсина, лимона, мандарина;
  • хорошо перебивает любой запах лавровый лист ;
  • приятный ароматизатор – целая или молотая корица ;
  • горсть кофейных зерен или мешочек с молотым кофе отлично адсорбируют неприятный запах и заменят на характерный аромат;
  • протрите обувь изнутри ватой, смоченной в уксусе или в перекиси водорода .

Однако имейте в виду, что этот метод хорошо сработает только с заведомо чистой и не заношенной обувью , в которую не въелась грязь. Иначе получится обратный эффект, и вместо аромата усугубится вонь.

Ранее мы рассказывали, как сохранить цвет вещей при стирке: простые способы. А еще мы предлагали несколько популярных способов, как почистить шторы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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