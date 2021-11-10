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Как не обляпаться под дождем

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 ноября, 18:58
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Как правильно ходить в дождь и слякоть, чтобы меньше намокнуть и не испачкать пальто, платье, или брюки

Осень – время ливней, слякоти, листопадов и минора. Особенно портится настроение, когда из-за осенней прогулки мокнет обувь и пачкается одежда. Иногда так сильно, что кажется – вы искупались в луже с ног до головы, а не просто прошлись по осенней аллее . Но есть несколько способов, как не обляпаться во время прогулки под дождем и меньше вымокнуть, если вы без зонта.

Как не испачкаться под дождем: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Каблуки

Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash
Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash

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Женщин в ситуации со слякотью могут спасти каблуки или высокая платформа – так ноги окажутся выше уровня грязи. Но важно быть аккуратными, чтобы не поскользнуться.

  • Лайфхак 2. Походка

Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash
Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash

Проследите за своей походкой. Если при ходьбе пятка резко идет вверх, то брызги с каблука попадают на одежду и на сумку. Порепетируйте в сухую погоду ходить медленнее и не забрасывать пятку. При отрыве ноги от земли пятку поднимайте совсем слегка , а потом легким сгибом колена вверх разом поднимается вся ступня. А ставя стопу на землю, начните с пятки, а затем перекатывайте на носок.

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  • Лайфхак 3. Протектор

Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash
Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash

Как ни странно, но часто грязь на одежде появляется из-за специфического рисунка на обуви. В одних туфлях можно оставаться чистыми, а другие сделают своего хозяина грязнее грязи. Чаще всего поперечные полосы задерживают слякоть на обуви, а продольные – дают разгон для влаги. Тут уж ничего не поделаете – проследите и подбирайте обувь по погоде.

  • Лайфхак 4. Бахилы

Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash
Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash

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Если очень-очень нужно быть чистыми после пробежки под дождем, можно надеть на ноги бахилы, что-то в виде нарукавников, как у конторских работников, или полиэтиленовые пакеты. А дойдя до цивилизации – снять. Другой вариант – заправить брюки внутрь ботинок, в носки или гетры, а затем поправить.

  • Лайфхак 5. Пробежаться

Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash
Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash

От дождя можно постараться убежать и, таким образом, меньше промокнуть. Особенно, если дождь бьет в лицо. Логично, что бежать нужно как можно быстрее , чтобы меньшее количество времени находиться в стихии воды.

  • Лайфхак 6. Направление ветра

Если бежать далеко, можно избрать немного другую тактику. В этом случае важно определить, куда дует ветер :

  1. Попутный ветер в вашем направлении – желательно бежать трусцой со скоростью ветра.
  2. Если ветер бьет в спину под углом – стоит пробежаться трусцой, опережая его предположительную скорость. Так удары ветра и дождя будут минимальными.
  • Лайфхак 7. Зонт

Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash
Как спасаться от дождя осенью / Фото: unsplash

Проходя в дождь по улице с оживленным движением машин, иногда полезнее использовать зонтик не совсем по назначению. От чистой дождевой воды вас частично спасет верхняя одежда и головной убор. Вы промокнете, но после высыхания останетесь чистыми. А вот зонт лучше держать наготове сбоку и закрываться им всякий раз от проезжающих мимо вас машин . Он спасет от грязных брызг и вас, и сумку, и одежду.

Ранее мы рассказывали, как сушить обувь, чтобы ее не испортить: надежные способы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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