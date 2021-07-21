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Как организовать правильный шопинг: лайфхаки от стилиста

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 июля, 15:06
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Главные принципы умного шопинга. Покупать вещи – не просто приятное времяпровождение, а целая наука со своими тонкостями и правилами.
Как организовать шопинг
Как организовать шопинг / Фото: Unsplash

В "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман собрали эффективные советы "умного" шопинга. Ведущие рассказали, как удержаться от соблазна и не накупить все и сразу.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Шопинг: лайфхаки и правила

  • Лайфхак 1. Внешний вид

Как организовать шопинг
Как организовать шопинг / Фото: Unsplash

Не следует отправляться на шопинг с макияжем и прической. Эксперты отмечают, во время примерок прическа может распасться, а макияж – остаться на вещах.

"Ваш макияж, каким бы устойчивым он ни был, все равно поплывет, и можно будет забыть о прическе. Поэтому все же комфортнее будет идти на шопинг без макияжа, – комментирует стилист Елена Мудренко и добавляет, что макияж может сыграть с вами злую шутку. – Вещи, которые вы выбираете в то время, когда сделали макияж, могут выглядеть иначе, когда вы будете не накрашены".

  • Лайфхак 2. Хитрости зеркал

Как организовать шопинг
Как организовать шопинг / Фото: Pexels

Не оценивайте свою фигуру в зеркале во время примерки. Если вдруг вам не нравится свое отражение, не переживайте. Вы попросту можете попасть в многочисленные ловушки маркетологов.

"В примерочных, особенно в масс-маркетах, освещение не очень хорошее, и вам кажется, что у вас полно недостатков, целлюлит, лишние килограммы", – объясняет эксперт.

Но если вы в восторге от себя – тоже берегитесь! "Есть такой маркетинговый ход, как зеркала, которые делают людей стройнее. В таком случае я рекомендую не стесняться и выйти в этой одежде в общий зал, где освещение несколько лучше", – советует стилист. Это сохранит вам и деньги, и нервы.

  • Лайфхак 3. Время для шопинга

Как организовать шопинг
Как организовать шопинг / Фото: Unsplash

Идти на шопинг лучше в будний день, ведь в это время никаких очередей и суеты.

  • Лайфхак 4. Качество вещей

Как организовать шопинг
Как организовать шопинг / Фото: Unsplash

Читайте состав ткани перед тем, как купить вещь. Так вы дополните свой гардероб нужными вещами, которые будут носиться дольше и спасать от жары.

"Лучше выбирать вещи, в составе которых натуральные ткани, с использованием натуральных волокон, например, хлопок, лен, вискоза, тенсель – это новая ткань", – рассказала Елена Мудренко в программе "Ранок з Україною".

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Ранее мы рассказывали, как избавиться от неприятного запаха в кроссовках летом.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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