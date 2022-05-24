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Как отмыть белые кроссовки: народные советы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 мая, 10:40
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В стремлении отбелить потерявшие вид белые кроссовки многие не боятся экспериментировать.
Как отмыть и отбелить кроссовки
Как отмыть и отбелить кроссовки / Фото: Unsplash

Белая обувь выглядит стильно и эффектно. Но еще и добавляет хлопот своим хозяевам, потому что пачкается гораздо быстрее темной, а потому требует более тщательного ухода.

Но это вовсе не останавливает людей перед желанием следовать моде. Мы поделимся с вами народными советами, как отмыть и даже отбелить белые кроссовки – и они станут как новенькие.

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Восстановить внешний вид любимых белых кроссовок из ткани, кожи, замши или кожзама помогут как покупные средства, так и народные способы.

Как отмыть белую обувь: лайфхаки

  • Предварительная чистка. Какая бы ни была обувь, прежде чем ее чистить, удалите грязь с подошвы. Это можно сделать салфеткой или зубной щеткой. Такая процедура уменьшит вам дальнейшую работу.
    Очистите кроссовки от грязи / Фото: pinterest
    Очистите кроссовки от грязи / Фото: pinterest
  • Замшевую обувь поможет освежить паровая баня. Кроссовки нужно подержать над паром, пока они не станут слегка влажными, а после этого протереть тканевой салфеткой.
  • Кожаные кроссовки лучше не стирать, а обработать салфеткой или щеткой, смоченной в мыльном растворе.
    Как ухаживать за кожаной обувью / Фото: pinterest
    Как ухаживать за кожаной обувью / Фото: pinterest
  • Очистить кроссовки можно с помощью смеси соды с белой зубной пастой без вкраплений.
  • Кроссовки из синтетического материала отлично отмоет обычное хозяйственное мыло. А мыло с отбеливающим эффектом поможет отбелить вашу обувь.
    Как помыть кроссовки / Фото: pinterest
    Как помыть кроссовки / Фото: pinterest
  • Отбелить подошву можно специальным составом. Для этого делают кашицу из измельченного мела, талька, зубного порошка и наносят на нижнюю часть обуви на 1-2 часа. Затем аккуратно удаляют щеткой.
  • Гремучая смесь. В нее входит стиральный порошок, уксус, и лимонный сок или перекись водорода. Аккуратно вотрите ее в обувь и оставьте на 10 минут, а затем смойте теплой водой.
    Как отбелить кроссовки / Фото: pinterest
    Как отбелить кроссовки / Фото: pinterest
  • Пятна на поверхности обуви и незначительные загрязнения удаляются жидкостью для снятия макияжа. Достаточно пройтись по пятну смоченным ватным диском.
  • Оригинальный метод : протереть пару обуви смесью из яйца и четверти стакана жирного молока.
  • Стирают кроссовки в машинке. Это делают при невысокой температуре и в режиме для спортивной обуви. Но есть риск, что такая очистка может навредить обуви.

Ранее мы рассказывали, как растянуть кожаную обувь. А также делились советами, как избавиться от неприятного запаха обуви за 30 минут.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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