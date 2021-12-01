Как отмыть зеленку с ткани и кожи

Пятно зеленки на коже или одежде – неприятность, но ее можно попробовать ликвидировать подручными средствами.

Как отмыть зеленку / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали, как отстирать кровь с вещей. Поправима и другая неприятность, если вы испачкались бриллиантовым зеленым красителем, более известным в народе как зеленка.

Зеленые следы на коже – вещь поправимая. Они уходят полностью и не представляют опасности для организма, если только зеленка не попала в глаза или на слизистую .

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А вот убрать зеленые следы с ткани намного сложнее, чем с кожи . Если в домашних условиях вывести зеленку не получится, чтобы спасти любимую или дорогую вещь, иногда все-таки придется обратиться к специалистам.

Как отмыть зеленку: лайфхаки

Лайфхак 1. Спирт

Как отмыть зеленку / Фото: pinterest

Если зеленка попала на кожу , вам поможет спирт или другая алкогольная жидкость, главное – крепкая. Смоченной салфеткой или ватой хорошенько потрите пятно, и через время зеленка уберется. Но будьте аккуратны с сухой или чересчур чувствительной кожей, чтобы не получить раздражение.

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Лайфхак 2. Перекись

Как отмыть зеленку / Фото: pinterest

Также неплохо с зелеными пятнами справляется перекись водорода. Зато в отличие от спирта она имеет более мягкое действие на кожу .

Лайфхак 3. Средство для снятия макияжа

Как отмыть зеленку / Фото: pinterest

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Этот способ применим, если нужно убрать зеленку с нежной кожи век или губ . Имейте в виду, что за один раз она полностью не уйдет, а лишь посветлеет. Придется обрабатывать пятно 4–5 раз в день.

Лайфхак 4. Жирный крем

Как отмыть зеленку / Фото: pinterest

С ткани ликвидировать пятна зеленки можно с помощью крема. Для этого его наносят толстым слоем и оставляют на 2-3 часа. Затем вещь нужно постирать обычным способом с порошком.

Лайфхак 5. Мыло

Как отмыть зеленку / Фото: pinterest

Мыльный раствор хорошо удаляет пятна с шерстяных вещей. Концентрированным мыльным раствором нужно обработать зеленое пятно и оставить откисать на полчаса. А затем постирать ткань.

Лайфхак 6. Хлор

Как отмыть зеленку / Фото: pinterest

Белую или светлую ткань можно попытаться спасти от зелени с помощью "Белизны". Но для начала желательно проверить действие отбеливателя на незаметном участке одежды. После обработки вещь также стирают с привычными моющими средствами.

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