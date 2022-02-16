Как отстирать тональный крем с одежды

Стремясь к красоте, женщины делают макияж, но иногда "промахиваются", и косметическое средство ложится не на лицо, а на одежду. К примеру, тональный крем надежно фиксируется внутри волокон. Это портит как внешний вид вещей, так и наше настроение.
Но ситуацию можно исправить, если знать простые хитрости, как удалить следы тонального крема с ткани. И важно делать это сразу же, пока крем не успел впитаться. Читайте наши лайфхаки.
Как отстирать тональный крем: лайфхаки
- Лайфхак 1. Пятновыводитель
Далее по теме
Налейте на пятно пятновыводитель и оставьте, согласно инструкции . По истечении положенного времени замочите вещь в воде с мыльной жидкостью. Затем застирайте вещь вручную или в стиральной машинке.
- Лайфхак 2. Сода
На место с пятном насыпьте щепотку соды и оставьте на 15-20 минут . Затем постирайте обычным способом, можно вручную с мылом.
- Лайфхак 3. Средство для мытья посуды
Если в тональном креме содержатся масла и жиры , поможет средство для мытья посуды. Оно как раз предназначено для борьбы с жиром. Налейте немного средства на загрязненное место, а через 10-20 минут застирайте.
- Лайфхак 4. Мицеллярная вода
Если пятно от тоналки свежее , его можно попробовать вывести с помощью обычной мицеллярной воды, смочив нею ватный спонж и потерев грязное место.
- Лайфхак 5. Хозяйственное мыло
Также вам поможет обычное хозяйственное мыло. Лучше взять то, которое предназначено для выведения пятен. Аккуратно намыльте пятно и оставьте на 10-15 минут , чтобы мыло проникло в волокна. Затем потрите и постирайте.
Ранее мы рассказывали, как отмыть зеленку с ткани и кожи.