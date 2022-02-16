Как отстирать тональный крем с одежды

Чем быстрее вы приметесь за очистку, тем проще получится избавиться от следов тоналки на одежде.

Как удалить следы тонального крема / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Стремясь к красоте, женщины делают макияж, но иногда "промахиваются", и косметическое средство ложится не на лицо, а на одежду. К примеру, тональный крем надежно фиксируется внутри волокон. Это портит как внешний вид вещей, так и наше настроение.

Но ситуацию можно исправить, если знать простые хитрости, как удалить следы тонального крема с ткани. И важно делать это сразу же, пока крем не успел впитаться. Читайте наши лайфхаки.

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Как отстирать тональный крем: лайфхаки

Лайфхак 1. Пятновыводитель

Как отстирать тональный крем / Фото: pinterest

Налейте на пятно пятновыводитель и оставьте, согласно инструкции . По истечении положенного времени замочите вещь в воде с мыльной жидкостью. Затем застирайте вещь вручную или в стиральной машинке.

Лайфхак 2. Сода

Как отстирать тональный крем / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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На место с пятном насыпьте щепотку соды и оставьте на 15-20 минут . Затем постирайте обычным способом, можно вручную с мылом.

Лайфхак 3. Средство для мытья посуды

Как отстирать тональный крем / Фото: pinterest

Если в тональном креме содержатся масла и жиры , поможет средство для мытья посуды. Оно как раз предназначено для борьбы с жиром. Налейте немного средства на загрязненное место, а через 10-20 минут застирайте.

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Лайфхак 4. Мицеллярная вода

Как отстирать тональный крем / Фото: pinterest

Если пятно от тоналки свежее , его можно попробовать вывести с помощью обычной мицеллярной воды, смочив нею ватный спонж и потерев грязное место.

Лайфхак 5. Хозяйственное мыло

Как отстирать тональный крем / Фото: pinterest

Также вам поможет обычное хозяйственное мыло. Лучше взять то, которое предназначено для выведения пятен. Аккуратно намыльте пятно и оставьте на 10-15 минут , чтобы мыло проникло в волокна. Затем потрите и постирайте.

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