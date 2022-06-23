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Как правильно стирать галстук: советы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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23 июня, 17:08
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Узнайте, как ухаживать за модным изделием в домашних условиях.
Как стирать галстук
Как стирать галстук / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Галстук – очень важная деталь гардероба, придающая мужчине деловой, элегантный и брутальный вид одновременно. Ранее мы уже рассказывали, как завязывать галстук. Но это украшение требует еще и периодического ухода.

Как стирать галстук , каким образом можно это делать в домашних условиях, чтобы он не потерял своего вида, не вытянулся и не полинял, узнайте в нашей статье.

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Как правильно стирать галстук: пошаговая инструкция

  • Инструкция . Прежде чем отправить галстук в стирку, обратите внимание на инструкцию, которая размещена на ярлыке. В ней вы узнаете все условия, при которых можно чистить изделие: ручная или машинная стирка, температура воды, сушка и глажка.
    Внимательно прочитайте инструкцию / Фото: unsplash
    Внимательно прочитайте инструкцию / Фото: unsplash
  • Ткань . Есть рекомендация в стиральной машине стирать только изделия из синтетического материала, а натуральные лучше обрабатывать вручную. Также важно, чтобы в процессе обработки ткань, из которой сшит галстук, не полиняла. Для проверки потрите небольшой участок галстука влажной салфеткой желательно с изнаночной стороны. Если на салфетке осталась краска, значит ткань линяет, и галстук лучше стирать вручную. Чистая салфетка свидетельствует о том, что галстук можно стирать не только руками, но и в машинке.
    Шелковые галстуки можно стирать руками / Фото: unsplash
    Шелковые галстуки можно стирать руками / Фото: unsplash
  • Степень загрязнения . Уход за галстуком во многом зависит от его состояния и степени загрязнения. Если на галстуке посажено пятно, перед стиркой его следует вывести. В этом случае также важно проверить действие пятновыводителя на ткань. Это лучше сделать на незаметном участке аксессуара, чтобы он не полинял, и не осталось других пятен.
  • Моющее средство . Для стирки галстука рекомендуется использовать не стиральный порошок, а средство с жидкой или гелеобразной консистенцией.
    Для галстука лучше выбирать жидкое моющее средство / Фото: unsplash
    Для галстука лучше выбирать жидкое моющее средство / Фото: unsplash
  • Форма . Чтобы галстук не деформировался и не вытянулся, лучше приобрести специальный пластиковый шаблон, который вставляется внутрь изделия и позволяет держать форму.
  • Температура . Чтобы хорошо отстирать галстук, но при этом избежать деформации и линьки, вода должна быть умеренно теплой. Оптимальный показатель читайте на бирке.
  • Ручная стирка . При ручной стирке растворите гель в миске с водой и взбейте объемную пену. Замочите галстук в мыльной воде, расправив его, чтобы изделие не было скручено или сложено. Оставьте замачиваться на 10-20 минут. Затем приступайте к самой стирке, проводя движения не по длине, а по диагонали, чтобы галстук не растянулся. Можно воспользоваться мягкой мочалкой или щеткой. Затем ополосните галстук в теплой воде 1-2 раза.
  • Машинная стирка . Выберите щадящий режим, программа которого предусматривает нагревание воды до минимальной температуры. Не включайте в цикл отжим. Перед тем как отправить галстук в стиралку, поместите его в специальный мешочек.
  • Сушка . Постиранный галстук не скручивайте и не отжимайте. Сушить галстук можно вертикально. Для этого повесьте его на бельевую веревку, расправьте складки на ткани, стараясь не растягивать. При горизонтальном способе сушки разложите галстук на махровом полотенце, а сверху прикройте другим. Аккуратно промокните изделие, не сильно надавливая на материал. Затем переложите на сухой кусочек, расправьте все складки и оставьте досыхать.

Ранее мы рассказывали, как быстро затянуть шнурок в капюшон: самые простые лайфхаки. Также делились народными советами, как отмыть белые кроссовки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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