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Как сделать, чтобы обувь не скользила в гололед

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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18 января, 15:53
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Если не хотите падать на льду, позаботьтесь о том, чтобы подошва на ботинках и сапогах не скользила.
Как сделать, чтобы подошва не скользила в гололед: полезные советы
Как сделать, чтобы подошва не скользила в гололед: полезные советы / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда на улице гололед, особого внимания требует наша обувь. Ведь от ее состояния напрямую зависит наша безопасность – будем мы скользить и падать на льду или же благополучно доберемся до места назначения, даже не поскользнувшись.

Есть несколько проверенных способов, которые позволят повысить нашу устойчивость и уверенность во время гололеда.

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Как сделать, чтобы обувь не скользила: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Протектор

Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: unsplash
Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: unsplash

Для серьезной погоды выбирайте серьезную обувь. Самая нескользящая подошва всегда оснащена глубоким протектором . Это не вызовет эстетического дискомфорта, потому что такая обувь мало того, что устойчивая, так еще и модная.

  • Лайфхак 2. Надрезы

Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: pinterest
Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: pinterest

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Даже хороший протектор может оказаться скользким. Чтобы увеличить его сцепление, можно пойти на кардинальный метод и добавить рифлености подошве , сделав дополнительные надрезы. Не углубляйтесь слишком сильно, чтобы окончательно не испортить обувь.

  • Лайфхак 3. Профилактика

Шероховатая полиуретановая наклейка – комфортная защита от скольжения, к тому же держится долго, а подобранная в тон – незаметная на подошве. Поставьте профилактику в обувной мастерской и забудьте о гололеде во время зимы.

  • Лайфхак 4. Лейкопластырь

Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: pinterest
Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: pinterest

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Несколько полосок тканевого лейкопластыря стоят недорого, но и хватает их ненадолго. Возьмите по паре штук на каждый сапог и наклейте параллельно или крест-накрест на высушенную и чистую подошву. Но имейте в виду, что в слякотную погоду лейкопластырь быстро отлипнет.

  • Лайфхак 5. Наждачка

Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: pinterest
Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: pinterest

На ровные поверхности подошвы в области носка и каблука вырежьте и наклейте кусочки наждачной бумаги с зернистостью 3-4 мм . Такой способ позволяет вообще не скользить на льду, а хватает его на 2-3 недели.

  • Лайфхак 6. Войлок

Аналогично наждачной бумаге на чистую и сухую подошву наклеиваются кусочки войлока и оставляются до полного высыхания. Но, как и в случае с лейкопластырем, этот метод не годится во время влаги и грязи – ткань быстро раскиснет.

  • Лайфхак 7. Песок

Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: unsplash
Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: unsplash

Очень дешевый, но не слишком эстетичный способ. На сухую подошву наносится клей и посыпается крупнозернистым песком . Скользить такая обувь будет заметно меньше, но готовьтесь к тому, что в прихожей все время будет осыпаться песок.

  • Лайфхак 8. Ледоступы

Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: unsplash
Что сделать, чтобы подошва не скользила / Фото: unsplash

Каких только моделей ледоходов нет в магазинах! С лямками, завязками, железками, цепочками, шипами, мужские, женские. Их неоспоримое удобство в том, что они достаточно легко надеваются и снимаются, при этом ваша обувь не подвергается никакому вмешательству.

Ранее мы рассказывали, что сделать, чтобы колготки не терлись и не рвались.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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