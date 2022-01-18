Как сделать, чтобы обувь не скользила в гололед

Когда на улице гололед, особого внимания требует наша обувь. Ведь от ее состояния напрямую зависит наша безопасность – будем мы скользить и падать на льду или же благополучно доберемся до места назначения, даже не поскользнувшись.
Есть несколько проверенных способов, которые позволят повысить нашу устойчивость и уверенность во время гололеда.
Как сделать, чтобы обувь не скользила: лайфхаки
- Лайфхак 1. Протектор
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Для серьезной погоды выбирайте серьезную обувь. Самая нескользящая подошва всегда оснащена глубоким протектором . Это не вызовет эстетического дискомфорта, потому что такая обувь мало того, что устойчивая, так еще и модная.
- Лайфхак 2. Надрезы
Даже хороший протектор может оказаться скользким. Чтобы увеличить его сцепление, можно пойти на кардинальный метод и добавить рифлености подошве , сделав дополнительные надрезы. Не углубляйтесь слишком сильно, чтобы окончательно не испортить обувь.
- Лайфхак 3. Профилактика
Шероховатая полиуретановая наклейка – комфортная защита от скольжения, к тому же держится долго, а подобранная в тон – незаметная на подошве. Поставьте профилактику в обувной мастерской и забудьте о гололеде во время зимы.
- Лайфхак 4. Лейкопластырь
Несколько полосок тканевого лейкопластыря стоят недорого, но и хватает их ненадолго. Возьмите по паре штук на каждый сапог и наклейте параллельно или крест-накрест на высушенную и чистую подошву. Но имейте в виду, что в слякотную погоду лейкопластырь быстро отлипнет.
- Лайфхак 5. Наждачка
На ровные поверхности подошвы в области носка и каблука вырежьте и наклейте кусочки наждачной бумаги с зернистостью 3-4 мм . Такой способ позволяет вообще не скользить на льду, а хватает его на 2-3 недели.
- Лайфхак 6. Войлок
Аналогично наждачной бумаге на чистую и сухую подошву наклеиваются кусочки войлока и оставляются до полного высыхания. Но, как и в случае с лейкопластырем, этот метод не годится во время влаги и грязи – ткань быстро раскиснет.
- Лайфхак 7. Песок
Очень дешевый, но не слишком эстетичный способ. На сухую подошву наносится клей и посыпается крупнозернистым песком . Скользить такая обувь будет заметно меньше, но готовьтесь к тому, что в прихожей все время будет осыпаться песок.
- Лайфхак 8. Ледоступы
Каких только моделей ледоходов нет в магазинах! С лямками, завязками, железками, цепочками, шипами, мужские, женские. Их неоспоримое удобство в том, что они достаточно легко надеваются и снимаются, при этом ваша обувь не подвергается никакому вмешательству.
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