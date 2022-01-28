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Как сохранить цвет вещей при стирке: простые способы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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28 января, 17:56
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Черный не поблекнет, белый не посереет, а цветные вещи не полиняют, если знать нехитрые секреты.
Как можно дольше сохранить цвет вещей, чтобы они были как новенькие
Как можно дольше сохранить цвет вещей, чтобы они были как новенькие / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Чтобы одежда как можно дольше оставалась, как новенькая , не тускнела и радовала яркостью красок, вещи нужно стирать и сушить правильно. Такая процедура не отнимет много времени, зато позволит сохранить первозданный вид любимой блузки, брюк и белья.

Но если все-таки случилась неприятность, и после нескольких стирок недавно купленная вещь потускнела и потеряла привлекательность, ранее мы уже рассказывали, что нужно сделать, чтобы восстановить цвет одежды. А сейчас поговорим о том, как не допустить потери яркости вещей.

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Как сохранить цвет вещей: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Инструкция

Как сохранить цвет вещей / Фото: pinterest
Как сохранить цвет вещей / Фото: pinterest

Главное правило, которое поможет вам дольше сохранять цвет любимой вещи – это правильный уход за ней. Внимательно изучите этикетку , прежде чем забрасывать одежду в стирку. Ведь цвет чаще всего теряется из-за неправильного режима стирки, слишком высокой температуры воды, тускнеет от агрессивных пятновыводителей, выгорает на солнце и т.д.

  • Лайфхак 2. Тестирование

Как сохранить цвет вещей / Фото: pinterest
Как сохранить цвет вещей / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Если вы сомневаетесь в устойчивости краски на ткани и боитесь, что она полиняет, перед первой стиркой проверьте вещь, намочив небольшой участок или лоскуток , который крепится на новую одежду. Если вода окрасилась – вам придется стирать отдельно и в прохладной воде.

  • Лайфхак 3. Сортировка

Как сохранить цвет вещей / Фото: unsplash
Как сохранить цвет вещей / Фото: unsplash

Перед стиркой вещи обязательно нужно разложить, ориентируясь на несколько разных характеристик.

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  1. По цвету. Белое стирайте отдельно. Черное – отдельно. Цветное – также желательно подобрать свою гамму.
  2. По типу ткани. Синтетика может полинять гораздо быстрее, чем натуральные ткани, которые крепче окрашены.
  3. По весу. Тяжелые и грубые вещи могут оставить потертости и даже дырки на деликатных тканях.
  4. По текстуре. Шерстяные, ворсистые вещи нежелательно стирать с одеждой, которая цепляет на себя весь ворс и пылинки.
  5. По степени загрязнения. Слишком грязные и запятнанные вещи потребуют большего количества средства, которое может стать слишком агрессивным для деликатных и почти чистых тканей.
  • Лайфхак 4. Температура

Как сохранить цвет вещей / Фото: unsplash
Как сохранить цвет вещей / Фото: unsplash

Горячая вода – один из главных врагов одежды, который быстрее обесцвечивает вещи. Оптимально, если температура для замачивания и стирки окрашенных вещей не превышает 30-40°С . А более прохладная вода щадит окрашенные ткани.

  • Лайфхак 5. Средства

Как сохранить цвет вещей / Фото: unsplash
Как сохранить цвет вещей / Фото: unsplash

Используйте порошки строго по назначению, благо, что индустрия шагнула далеко вперед и предоставила огромный выбор средств для разных видов стирки . А для этого снова придется внимательно изучить инструкцию. Белизна "съест" цвет, а порошок для цветных тканей может оставить пятна на белье.

  • Лайфхак 6. Сушка

Как сохранить цвет вещей / Фото: unsplash
Как сохранить цвет вещей / Фото: unsplash / Фото: Unsplash

Если вы сушите постиранные вещи возле батареи или обогревателя , будьте готовы к тому, что цветная вещь потускнеет – температура негативно влияет на ткани. Также избегайте прямых солнечный лучей , вывешивая на веревку цветную и черную одежду – выгорит. Зато белые ткани, наоборот, еще больше отбелятся на солнце.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от следов косметики на вещах.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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