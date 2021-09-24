Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова

Как правильно спать

Как завязывать бандану

Как хранить печенье

Как хранить сумки

Как ухаживать за малиной

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Одежда

Как завязывать галстук: пошаговая инструкция со схемой

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 сентября, 11:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если вы не умеете завязывать галстук, начните с классического узла Виндзор – по схемам научиться будет совсем несложно.

Галстук – важная деталь гардероба, придающая мужчине деловой, элегантный и брутальный вид одновременно. Кто-то носит галстуки постоянно, а кто-то – по большим торжествам. Но, пожалуй, каждый мужчина завязывает галстук хотя бы раз в жизни.

Научиться завязывать галстук не сложно. Правда, потребуется некоторая сноровка, но благодаря наглядным схемам и описанию, освоить этот процесс не составит труда.

Реклама

Читайте также:

Предлагаем вам попробовать свои силы на самом популярном узле Виндзор. В результате получается стильный, аккуратный, плотный тканевой треугольник, который отлично сочетается с широким вырезом воротника.

Как завязывать галстук узлом Виндзор: пошаговая инструкция

  1. Повесьте на шею галстук так, чтобы его широкая часть была длиннее узкой.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  2. Широкий конец галстука оберните вокруг узкого снизу вверх, образовав таким образом петлю на шее.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  3. Из этой петли опустите широкий конец поверх узкого вниз и влево.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  4. Оберните широким концом узкий, протянув его под низом вправо.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  5. Верните широкий конец в петлю на шее снизу вверх с правой стороны.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  6. Проденьте широкий конец в петлю и выведите из-под низу вправо.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  7. Перебросьте широкий конец поверх узкого справа налево, не слишком затягивая узел.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  8. Снова верните широкий конец в петлю на шее снизу вверх, но теперь с левой стороны.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  9. Опустите широкий конец вниз и проденьте его в узел, сформированный в пункте 7.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  10. Затяните узел, подтягивая узкий конец и красиво выкладывая широкий.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest

Смотрите видео, как подарить вторую жизнь ненужным вещам:

Реклама

Ранее мы рассказывали, как быстро затянуть шнурок в капюшон: самые простые лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
20 - 26 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять