Как завязывать галстук: пошаговая инструкция со схемой

Галстук – важная деталь гардероба, придающая мужчине деловой, элегантный и брутальный вид одновременно. Кто-то носит галстуки постоянно, а кто-то – по большим торжествам. Но, пожалуй, каждый мужчина завязывает галстук хотя бы раз в жизни.
Научиться завязывать галстук не сложно. Правда, потребуется некоторая сноровка, но благодаря наглядным схемам и описанию, освоить этот процесс не составит труда.
Предлагаем вам попробовать свои силы на самом популярном узле Виндзор. В результате получается стильный, аккуратный, плотный тканевой треугольник, который отлично сочетается с широким вырезом воротника.
Как завязывать галстук узлом Виндзор: пошаговая инструкция
- Повесьте на шею галстук так, чтобы его широкая часть была длиннее узкой.Как завязывать галстук / Фото: pinterest
- Широкий конец галстука оберните вокруг узкого снизу вверх, образовав таким образом петлю на шее.Как завязывать галстук / Фото: pinterest
- Из этой петли опустите широкий конец поверх узкого вниз и влево.Как завязывать галстук / Фото: pinterest
- Оберните широким концом узкий, протянув его под низом вправо.Как завязывать галстук / Фото: pinterest
- Верните широкий конец в петлю на шее снизу вверх с правой стороны.Как завязывать галстук / Фото: pinterest
- Проденьте широкий конец в петлю и выведите из-под низу вправо.Как завязывать галстук / Фото: pinterest
- Перебросьте широкий конец поверх узкого справа налево, не слишком затягивая узел.Как завязывать галстук / Фото: pinterest
- Снова верните широкий конец в петлю на шее снизу вверх, но теперь с левой стороны.Как завязывать галстук / Фото: pinterest
- Опустите широкий конец вниз и проденьте его в узел, сформированный в пункте 7.Как завязывать галстук / Фото: pinterest
- Затяните узел, подтягивая узкий конец и красиво выкладывая широкий.Как завязывать галстук / Фото: pinterest
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