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С 1 апреля: прикольные поздравления, смешные картинки и история веселого праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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1 апреля, 07:30
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Поздравляем с 1 апреля: узнайте историю и традиции самого веселого и прикольного праздника в году
День смеха
День смеха / Фото: Unsplash

Ежегодно 1 апреля празднуют День смеха, или День дурака. В этот международный праздник принято разыгрывать своих родных и друзей и подшучивать над ними.

Несмотря на сегодняшнюю сложную обстановку в Украине, поднимайте друг другу настроение, отправляйте прикольные картинки знакомым, разыгрывайте друзей по телефону, шутите над родными и близкими. Ведь смех продлевает жизнь и делает нас непобедимыми!

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Откуда появился этот веселый праздник и какую историю имеет 1 апреля – один из самых любимых дней веселых и жизнерадостных людей, читайте в нашей статье.

Древние римляне умели веселиться

Откуда пришел к нам праздник 1 апреля, точно не известно. По одной из версий, этот праздник нам подарили итальянцы.

День смеха
День смеха / Фото: Unsplash

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Считается, что День смеха зародился в Древнем Риме. Там отмечали праздник глупых – считалось, что здесь первоапрельский обман связан с праздником в честь божества Смеха.

Древняя Индия не отстает в юморе

Согласно другим версиям, День смеха появился в древней Индии, где в конце марта отмечали праздник шуток.

День смеха
День смеха / Фото: Unsplash

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В стране в этот период праздновали день весеннего равноденствия, с народными гуляньями, шутками и шалостями.

Кроме того, есть предположение, что 1 апреля ранее отмечали ирландцы, и тоже в честь Нового года.

Непонятки со временем и календарями

Есть и еще одна версия возникновения праздника, согласно которой День смеха связан с переходом на григорианский календарь, который был введен папой Григорием XIII в 1582 году.

День смеха
День смеха / Фото: Pexels

Ранее Новый год отмечали в конце марта. Тогда новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля. Позже, в середине XVI века, король Карл IX реформировал во Франции календарь и перенес Новый год на 1 января.

Праздник перенесли – привычки остались

Привычка оказалась сильнее. А потому многие продолжали отмечать 1 апреля как праздник. Тех, кто поздравлял друг друга в этот день, называли апрельскими дураками.

День смеха
День смеха / Фото: Unsplash

Также было принято разыгрывать всех. Отсюда и пошел День смеха.

Рыбные приколы

Еще одна версия объясняет происхождение рыб на спинах у многих людей в этот день. По приказу неаполитанского короля Монтерея, ему в честь праздника подали рыбу, и она ему так понравилась, что на следующий год он заказал такое же блюдо.

День смеха
День смеха / Фото: Pinterest

Повар не нашел эту рыбу и приготовил другую, однако король заметил подмену и отнесся к этому с юмором. А день дал старт для разнообразных розыгрышей.

С 1 апреля: поздравления и картинки

***

Ну вот настал день – 1 апреля,
Пора придумать шутки посмешней!
И постараться в этот день весенний
Вам разыграть знакомых и друзей!

Как поздравить с 1 апреля / Фото: pinterest
Как поздравить с 1 апреля / Фото: pinterest

***

Ты сегодня грустным быть
Даже не пытайся,
Всех друзей развеселить
Лучше постарайся!

Поздравления с 1 апреля: прикольные картинки / Фото: pinterest
Поздравления с 1 апреля: прикольные картинки / Фото: pinterest

***

Желаю здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха!
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слезы – то только от счастья!

С 1 апреля: картинки и поздравления / Фото: pinterest
С 1 апреля: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає,
1 квітня відзначаймо
Наших друзів з ним вітаймо,
Розіграєм їх на втіху -
Хай живіт ,болить від сміху!

Поздравления в День смеха / Фото: pinterest
Поздравления в День смеха / Фото: pinterest

***

Бажаю, щоб в День сміху ви забули
Проблеми і турботи і діла,
Щоб друзі з вами щиро жартували,
Щоб день був сповнений і світла, і добра!

Стихи и картинки на 1 апреля / Фото: pinterest
Стихи и картинки на 1 апреля / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали шуточный гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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