1 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

День смеха – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 1 апреля.

1 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня день, 1 апреля

День смеха или День дурака (April Fools' Day) – любимый многими людьми веселый праздник, когда принято разыгрывать родных, друзей и знакомых, шутить, смеяться и веселиться. или– любимый многими людьми веселый праздник, когда принято разыгрывать родных, друзей и знакомых, шутить, смеяться и веселиться.

Международный день птиц (International Bird Day) или День орнитолога – экологический праздник, изначально появившийся в Америке в 1894 году и быстро завоевавший весь мир. Проводится с целью сохранения видового разнообразия и численности птиц на планете.

День рождения коньяка – неофициальный праздник профессионалов и любителей этого крепкого алкогольного напитка. Дата связана с технологическим процессом, поскольку все заготовленное сырье должно быть разлито по бочкам до 1 апреля.

Именинники 1 апреля

День ангела сегодня отмечают: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.

Какой сегодня церковный праздник

1 апреля в православной церкви чтится память мученика Хрисанфа и мученицы Дарьи и с ними мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Ясона и Мавра, сыновей их, Диодора, пресвитера, и Марианна, диакона, мученика Панхария. Празднование Смоленской иконы Божией Матери "Умиление".

Народный праздник

В народе 1 апреля почиталась Дарья Грязная. Такое прозвище святая получила за то, что в это время активно таяли снега, заливая водой поля и дороги, так что из-за грязи было ни пройти, ни проехать. Считалось, что Дарья лепила грязь на тех людей, у которых были грязные помыслы. На Грязную Дарью было принято белить холсты, расстилая их с утра на снег под яркое солнце, чтобы они выгорели. А еще люди верили, что в этот день просыпается домовой, которого обязательно следовало задобрить и развеселить после долгого зимнего сна.

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Приметы на 1 апреля

на Дарью злого человека видно по грязной одежде;

вешняя вода шумит – летом вырастут густые травы;

какая погода на Дарью, такой будет и на 1 октября.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 апреля

1778 – бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара.

1889 – в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина.

1890 – бельгиец Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.

1938 – в Швейцарии состоялась первая презентация растворимого кофе.

1976 – американцы Стив Джобс и Стив Возняк основали компанию Apple.

Кто родился 1 апреля

1809 – Николай Гоголь, выдающийся украинский прозаик и драматург.

1868 – Надежда Забила-Врубель, украинская оперная певица, жена художника Михаила Врубеля.

1873 – Сергей Рахманинов, русский композитор, пианист, дирижер.

1932 – Александр Мартынец, украинский художник-график, педагог.

1986 – Дмитрий Монатик, украинский певец, танцор, хореограф, композитор, автор песен.

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