1 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 1 июля
- День архитектуры Украины – профессиональный праздник архитекторов и градостроителей в нашей стране был установлен в 1995 году.
Именинники 1 июля
День ангела сегодня отмечают: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.
Какой сегодня церковный праздник
1 июля в православной церкви чтится память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
Народный праздник
В народе 1 июля почитался Феодул. Другое название – Ярилин день, который был посвящен богу солнца, тепла и природы. К этому празднику были приурочены ярмарки с песнями, гуляниями и танцами.
Приметы на 1 июля
- в этот день все живое плодоносит;
- чтобы стать красивее и здоровее, нужно умыться сенокосной росой;
- золотая вечерняя заря – на хорошую погоду.
Интересные и важные события в Украине и мире 1 июля
- 1751 – вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".
- 1859 – впервые опубликована Гипотеза естественного отбора Чарльза Дарвина.
- 1937 – принят закон о создании в Украинской республике заповедников.
- 1989 – в Киеве создана партия "Народный рух Украины".
Кто родился 1 июля
- 1646 – Готфрид Лейбниц, немецкий ученый, философ, математик, физик.
- 1804 – Жорж Санд, французская писательница.
- 1934 – Сидни Поллак, американский киноактер, режиссер, продюсер.
- 1961 – принцесса Диана, принцесса Уэльская.
- 1964 – Тарас Чорновил, украинский политический деятель.
- 1967 – Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель, секс-символ.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.