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1 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 сентября, 07:25
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День знаний, день памяти святого мученика Андрея Стратилата – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 1 сентября.
1 сентября: какой сегодня праздник
1 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 1 сентября

  • День знаний1 сентября учителя, школьники и студенты отмечают свой праздник, который знаменует начало учебного года.
  • День Конституции празднует Словакия.
  • День независимости отмечает Узбекистан.
  • День памяти начала Второй мировой войны , когда нацистская Германия вторглась в Польшу в 1939 году.

Именинники 1 сентября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.

Какой сегодня церковный праздник

1 сентября в православной церкви чтится память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников, Тимофея, Агапия и Феклы.

Народный праздник

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В народе 1 сентября почиталась Фекла Свекольница. Как понятно из названия, этот день был посвящен сбору урожая свеклы и ее заготовке на зиму, а также приготовлению свекольных блюд.

Приметы на 1 сентября

  • на Феклу копай свеклу;
  • ветер с юга – будет хороший урожай овса;
  • Стратилатов день приспел – значит, овес поспел.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 сентября

  • 1482 – разорение Киева татарским войском крымского хана Менгли I Гирея.
  • 1898 – открылся Киевский политехнический институт.
  • 1939 – нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война.
  • 1964 – в Киеве открыт первый украинский широкоформатный кинотеатр.
  • 1964 – состоялась премьера детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!"
  • 1985 – найдены обломки затонувшего в 1912 году британского лайнера "Титаник".

Кто родился 1 сентября

  • 1875 – Эдгар Берроуз, американский писатель, автор книг о Тарзане.
  • 1923 – Рокки Марчиано, американский боксер, не проигравший ни одного боя.
  • 1956 – Надежда Чепрага, молдавская эстрадная певица.
  • 1996 – Зендая, американская актриса, певица, танцовщица и модель.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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