1 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 1 сентября
- День знаний – 1 сентября учителя, школьники и студенты отмечают свой праздник, который знаменует начало учебного года.
- День Конституции празднует Словакия.
- День независимости отмечает Узбекистан.
- День памяти начала Второй мировой войны , когда нацистская Германия вторглась в Польшу в 1939 году.
Именинники 1 сентября
День ангела сегодня отмечают: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.
Какой сегодня церковный праздник
1 сентября в православной церкви чтится память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников, Тимофея, Агапия и Феклы.
Народный праздник
В народе 1 сентября почиталась Фекла Свекольница. Как понятно из названия, этот день был посвящен сбору урожая свеклы и ее заготовке на зиму, а также приготовлению свекольных блюд.
Приметы на 1 сентября
- на Феклу копай свеклу;
- ветер с юга – будет хороший урожай овса;
- Стратилатов день приспел – значит, овес поспел.
Интересные и важные события в Украине и мире 1 сентября
- 1482 – разорение Киева татарским войском крымского хана Менгли I Гирея.
- 1898 – открылся Киевский политехнический институт.
- 1939 – нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война.
- 1964 – в Киеве открыт первый украинский широкоформатный кинотеатр.
- 1964 – состоялась премьера детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!"
- 1985 – найдены обломки затонувшего в 1912 году британского лайнера "Титаник".
Кто родился 1 сентября
- 1875 – Эдгар Берроуз, американский писатель, автор книг о Тарзане.
- 1923 – Рокки Марчиано, американский боксер, не проигравший ни одного боя.
- 1956 – Надежда Чепрага, молдавская эстрадная певица.
- 1996 – Зендая, американская актриса, певица, танцовщица и модель.
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