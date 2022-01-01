1 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 1 января
- Новый год – для многих людей это один из главных праздников, который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю.
- Всемирный день мира (World Day of Peace) – был внедрен римско-католической церковью и посвящен торжеству Божией Матери Марии. С 1969 года День мира был провозглашен ООН как официальный праздник, во время которого люди молятся о прекращении войн и мире на Земле.
Именинники 1 января
День ангела сегодня отмечают: Григорий, Илья, Тимофей.
Какой сегодня церковный праздник
В католической церкви 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.
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1 января в православной церкви чтится память мученика Вонифатия, преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Ильи, Прова и Ариса, египтян, мучеников Полиевкта и Тимофея диакона, святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского, святителя Григория, епископа Омиритского.
Народный праздник
В народе 1 января отмечался день былинного богатыря Ильи Муромца – избавителя Киева от татарского Калин-царя. Традиционно люди кланялись родной земле и вспоминали подвиги народных героев.
Приметы на 1 января
- люди слушали землю на перекрестке, прикладывая к ней ухо: если слышен шум от груженых саней – год будет урожайным;
- сильный ветер на Илью – летом уродятся орехи;
- если ночь звездная, значит можно ждать богатый урожай гороха, чечевицы и ягод;
- тепло на Илью – уродится рожь.
- в первый день Нового года нельзя подметать, мыть полы, а также выносить мусор из дома.
Интересные и важные события в Украине и мире 1 января
- 45 год до н. э. – введен юлианский календарь.
- 1919 – издан закон об автокефалии Украинской Православной Церкви.
- 1947 – новогодний праздник в СССР впервые отметили как нерабочий день.
- 1999 – в безналичные расчеты был введен евро.
- 2002 – евро также введен в наличных расчетах.
Кто родился 1 января
- 1879 – Уильям Фокс, продюсер, один из начинателей американской кинематографии.
- 1909 – Степан Бандера, глава Организации украинских националистов.
- 1924 – Владимир Ефетов, советский и украинский ученый, хирург-онколог.
- 1939 – Мишель Мерсье, французская актриса.
- 1947 – Владимир Титов, советский и российский космонавт.
- 1950 – Галина Кирпа, украинская писательница, поэтесса.
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