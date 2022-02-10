10 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 2 февраля
- Всемирный день зернобобовых – молодой праздник, который отмечается под эгидой ООН с 2019 года в знак признания важности бобовых (фасоли, чечевицы, гороха, нута и т.д.) как глобального продукта питания.
Именинники 10 февраля
День ангела сегодня отмечают: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.
Какой сегодня церковный праздник
10 февраля в православной церкви чтится память преподобного Ефрема Сирина, преподобного Феодосия Тотемского, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Киево-Печерского, епископа Переяславского, преподобного Палладия, отшельника, преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского. Празднование Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.
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Народный праздник
В народе 10 февраля отмечался день Ефрема, которого еще называли ветродуем, запечником, сверчковым заступником. С этим днем было связано много интересных традиций. В этот день полезно делать уборку. А чтобы уберечь дом от нечистой силы и от плохих людей, пол нужно было подмести веником, связанным из полыни. Живущих в доме насекомых нельзя убивать на Ефрема, особый запрет касался сверчков. Чтобы задобрить домового, на ночь для него на кухне оставляли кашу. Кошку часто называли хозяйкой дома: считали, что она может поладить с домовым, а потому ее также нельзя обижать.
Приметы на 10 февраля
- если на Ефрема не угостить домового, в доме будут неприятности;
- если в день Ефрема обидеть кошку или убить домашнее насекомое – домовой разозлится;
- ветер на Ефрема – не к добру;
- ветреный день на Ефрема – значит, лето будет сырое;
- если на Ефрема смотреться в зеркало – молодость дольше сохранится.
Интересные и важные события в Украине и мире 10 февраля
- 1810 – состоялось торжественное открытие Одесской оперы.
- 1906 – спущен на воду английский броненосец "Дредноут", ставший лучшим кораблем своего времени.
- 1942 – первый в истории "Золотой диск" компании звукозаписи RCA Victor был вручен Гленну Миллеру с записью "Чаттануги чу-чу".
- 1947 – в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками Германии – Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией.
- 2009 – на орбите Земли произошло первое за всю историю космонавтики столкновение искусственных спутников.
Кто родился 10 февраля
- 1890 – Борис Пастернак, русский советский писатель, поэт, переводчик.
- 1907 – Василий Ремесло, украинский советский селекционер, автор распространенных сортов зерновых культур.
- 1915 – Владимир Зельдин, советский и российский актер театра и кино.
- 1929 – Джерри Голдсмит, американский композитор, дирижер, классик киномузыки.
- 1938 – Георгий Вайнер, советский и российский писатель детективного жанра, сценарист, брат Аркадия Вайнера.
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