10 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День художника Украины, День работников стандартизации и метрологии Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 октября.

10 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 10 октября

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) проводится по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, начиная с 1992 года, с целью информировать общество о проблемах психического здоровья и способах его укрепления.

Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty) был организован в 2003 году с целью сокращения количества смертных приговоров в мире.

День работников стандартизации и метрологии Украины отмечается в стране с 2002 года в честь весомого вклада специалистов сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.

День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины – очередной профессиональный праздник, который выпадает на второе октябрьское воскресенье и отмечается с 2004 года.

День художника Украины празднуется ежегодно во второе воскресенье октября, начиная с 1998 года, с целью отметить роль работников творческой сферы в развитии украинского изобразительного искусства.

День профсоюзов Украины также проводится во второе воскресенье октября. Идея праздника возникла в 2017 году и включает чествование участников профсоюзного движения в защиту прав работников предприятий и организаций.

Международный день каши (World Porridge Day) – неофициальный вкусный кулинарный праздник ежегодно отмечают все любители этого традиционного блюда мировой кухни.

Именинники 10 октября

День ангела сегодня отмечают: Акулина, Аристарх, Зинаида, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

10 октября в православной церкви чтится память мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных, апостолов от 70-х: Марка, Аристарха и Зины, мученицы Епихарии, преподобного Игнатия. Браиловской иконы Божией Матери.

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Народный праздник

В народе 10 октября почитался Савватий Пчельник, которого, как понятно из имени, считали покровителем пчел. На Савватия пасечники заканчивали уборку ульев на зимовку. А главным угощением в этот день был мед, которым лакомились сами и угощали гостей.

Приметы на 10 октября

на Савватия пчелиная матка уносит ключи от лета в теплые края;

сухо на Савватия – зима придет не скоро;

в этот день нельзя заниматься никакими другими делами, кроме тех, которые связаны с пчелами;

все сделанное в день Савватия не пойдет на пользу.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 октября

1794 – произошло восстание Костюшко и Битва под Мацеевицами Речи Посполитой.

1932 – состоялось открытие Днепровской ГЭС в Запорожье.

1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.

1948 – запущена первая советская управляемая баллистическая ракета дальнего действия, созданная под руководством Сергея Королева.

1956 – в СССР выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 "Волга".

Кто родился 10 октября

1813 – Джузеппе Верди, итальянский композитор.

1889 – Михаил Драй-Хмара, украинский поэт.

1913 – Дженис Картер, американская актриса.

1947 – Нина Матвиенко, украинская певица.

1971 – Евгений Кисин, российский, британский и израильский пианист-виртуоз.

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