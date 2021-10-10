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10 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 октября, 07:25
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День художника Украины, День работников стандартизации и метрологии Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 октября.
10 октября: какой сегодня праздник
10 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 10 октября

  • Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) проводится по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, начиная с 1992 года, с целью информировать общество о проблемах психического здоровья и способах его укрепления.
  • Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty) был организован в 2003 году с целью сокращения количества смертных приговоров в мире.
  • День работников стандартизации и метрологии Украины отмечается в стране с 2002 года в честь весомого вклада специалистов сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.
  • День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины – очередной профессиональный праздник, который выпадает на второе октябрьское воскресенье и отмечается с 2004 года.
  • День художника Украины празднуется ежегодно во второе воскресенье октября, начиная с 1998 года, с целью отметить роль работников творческой сферы в развитии украинского изобразительного искусства.
  • День профсоюзов Украины также проводится во второе воскресенье октября. Идея праздника возникла в 2017 году и включает чествование участников профсоюзного движения в защиту прав работников предприятий и организаций.
  • Международный день каши (World Porridge Day) – неофициальный вкусный кулинарный праздник ежегодно отмечают все любители этого традиционного блюда мировой кухни.

Именинники 10 октября

День ангела сегодня отмечают: Акулина, Аристарх, Зинаида, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

10 октября в православной церкви чтится память мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных, апостолов от 70-х: Марка, Аристарха и Зины, мученицы Епихарии, преподобного Игнатия. Браиловской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 10 октября почитался Савватий Пчельник, которого, как понятно из имени, считали покровителем пчел. На Савватия пасечники заканчивали уборку ульев на зимовку. А главным угощением в этот день был мед, которым лакомились сами и угощали гостей.

Приметы на 10 октября

  • на Савватия пчелиная матка уносит ключи от лета в теплые края;
  • сухо на Савватия – зима придет не скоро;
  • в этот день нельзя заниматься никакими другими делами, кроме тех, которые связаны с пчелами;
  • все сделанное в день Савватия не пойдет на пользу.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 октября

  • 1794 – произошло восстание Костюшко и Битва под Мацеевицами Речи Посполитой.
  • 1932 – состоялось открытие Днепровской ГЭС в Запорожье.
  • 1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.
  • 1948 – запущена первая советская управляемая баллистическая ракета дальнего действия, созданная под руководством Сергея Королева.
  • 1956 – в СССР выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 "Волга".

Кто родился 10 октября

  • 1813 – Джузеппе Верди, итальянский композитор.
  • 1889 – Михаил Драй-Хмара, украинский поэт.
  • 1913 – Дженис Картер, американская актриса.
  • 1947 – Нина Матвиенко, украинская певица.
  • 1971 – Евгений Кисин, российский, британский и израильский пианист-виртуоз.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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