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10 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 сентября, 07:25
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Международный день гинекологического здоровья – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 сентября.
10 сентября: какой сегодня праздник
10 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 10 сентября

  • Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) проводится под эгидой ВОЗ с целью поощрения деятельности людей по предотвращению суицида в мире.
  • Международный день гинекологического здоровья – проводится с целью профилактики, ранней диагностики и своевременного лечения женских болезней.
  • Национальный день Гибралтара (Gibraltar National Day) – установлен в честь первого референдума о суверенитете, состоявшемся в 1967 году.
  • День учителя празднуется в Китае и Гонконге.

Именинники 10 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Макар, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

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10 сентября в православной церкви чтится память преподобного Моисея Мурина, праведной Анны, пророчицы, мученицы Шушаники, царицы Ранской. Обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах усопших.

Народный праздник

В народе 10 сентября почитались Анна и Савва Скирдники. Обычно в это время у крестьян завершались работы в поле по сбору хлеба и вывозу снопов, которые собирали в скирды. Также в этот день благодарили Господа за урожай, устраивали праздники и ярмарки.

Приметы на 10 сентября

  • на Скирдников важно успеть убрать хлеба с полей, пока не наступили холода;
  • Анне и Савве молятся об избавлении от пьянства;
  • нельзя свататься в день Анны и Саввы;
  • нельзя ходить в лес, чтобы не заблудиться;
  • много орехов и мало грибов – к снежной зиме.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 сентября

  • 1894 – в Лондоне был оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде.
  • 1960 – на конференции в Багдаде создана Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК.
  • 1964 – Род Стюарт записал свой первый сингл Good Morning, Little Schoolgirl.
  • 1996 – в ООН утвержден Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Кто родился 10 сентября

  • 1839 – Чарльз Сандерс Пирс, американский философ, логик, математик, основатель прагматизма.
  • 1894 – Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, сценарист.
  • 1933 – Карл Лагерфельд, немецкий модельер, фотограф, коллекционер, издатель.
  • 1968 – Гай Ричи, английский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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