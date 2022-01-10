10 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День благодарности комнатным растениям – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 января.

10 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 10 января

День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН – главного совещательного, директивного и представительного органа ООН, который был основан в 1946 году.

– главного совещательного, директивного и представительного органа ООН, который был основан в 1946 году. День благодарности комнатным растениям (Houseplant Appreciation Day) – своеобразный экологический праздник в честь комнатных цветов изначально ежегодно отмечался 10 января в Америке, а позже был поддержан другими странами.

Именинники 10 января

День ангела сегодня отмечают: Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр.

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Какой сегодня церковный праздник

10 января в православной церкви чтится день памяти праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мученицы Агафии, Домны, Феофилы и иных, преподобного Игнатия Ломского, Ярославского, апостола от 70 Никанора.

Народный праздник

В народе 10 января отмечался Домочадцев день, или Рождественский мясоед. Рождественский пост был позади, наступало время забоя домашнего скота для празднования Святок, а также зимних свадеб, когда мясные блюда на столах должны быть в изобилии. Вся семья сообща делала всю домашнюю работу, а затем садилась за стол. В этот день в особом почете было семейное согласие, категорически нельзя ссориться и выяснять отношения.

Народные приметы 10 января

кошка свернулась клубком и спит – к морозам;

иней на деревьях – к урожайному году;

если иней лежит на скирдах – лето будет дождливым;

свадьба в этот день – к благополучной семейной жизни.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 января

1920 – впервые в истории прошло заседание Лиги Наций, на котором был ратифицирован Версальский договор, завершивший Первую мировую войну.

1946 – прошло первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне, на котором было представлено 51 государство.

1994 – на встрече представителей стран-членов НАТО принят проект программы "Партнерство ради мира", к которой в 1998 году присоединилась Украина.

Кто родился 10 января

1747 – Абрахам-Луи Бреге, швейцарско-французский часовщик-изобретатель и ученый-механик.

1934 – Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины.

1945 – Род Стюарт, британский певец и автор песен.

1981 – Алан Бадоев, украинский кинорежиссер, клипмейкер, телеведущий, продюсер.

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