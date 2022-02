11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science) – проводится под эгидой ООН, начиная с 2016 года, с целью обеспечить полноценный доступ женщинам и девочкам любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залога обеспечения гендерного равноправия в этой сфере.