11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день женщин и девочек в науке – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 февраля.

11 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 11 февраля

Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science) – проводится под эгидой ООН, начиная с 2016 года, с целью обеспечить полноценный доступ женщинам и девочкам любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залога обеспечения гендерного равноправия в этой сфере.

Всемирный день больного (World Day of the Sick) – был организован в 1992 году по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II с целью поддержать людей, попавших в категорию больных.

Именинники 11 февраля

День ангела сегодня отмечают: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

11 февраля в православной церкви чтится память святителя Лаврентия, затворника Киево-Печерского, епископа Туровского, в Ближних пещерах, святителей Герасима, Питирима, Ионы, епископов Великопермских-Устьвимских, мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Юлиана и Паригория, мучеников Сильвана, епископа, Луки, диакона, Мокея, чтеца. Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.

Народный праздник

В народе 11 февраля отмечался Лаврентьев день. Считалось, что Лаврентий помогает улучшить зрение и избавиться от слепоты, святому молились об излечении от болезней, особенно глазных. А еще люди заметили, что на Лаврентия погода переменчива: в один день могли быть и январские морозы, и мартовская оттепель.

Приметы на 11 февраля

если погода морозная – август будет жарким и солнечным;

дым из трубы идет коромыслом – к скорому потеплению;

если дрова в печи плохо разгораются – также к оттепели;

на Лаврентия деревья в лесу шумят – значит, скоро налетят сильные ветра;

на Лаврентия нельзя тяжело работать.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 февраля

1809 – американский инженер Роберт Фултон запатентовал пароход.

1943 – в СССР началось проведение работ по созданию атомной бомбы.

1945 – в Крыму завершилась Ялтинская конференция.

1956 – в Украине состоялся первый полет военно-транспортного самолета Ан-8 с аэродрома Святошино.

Кто родился 11 февраля

1917 – Джузеппе де Сантис, итальянский кинорежиссер, сценарист, основоположник неореализма.

1934 – Мэри Куант, британский дизайнер и модельер, создательница мини-юбки.

1935 – Джин Винсент, американский певец, автор песен, пионер рок-н-ролла.

1961 – Кэри Лоуэлл, американская актриса кино и телевидения, фотомодель.

1969 – Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссер и продюсер.

1992 – Тейлор Лотнер, американский актер, певец.

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